- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
65
盈利交易:
30 (46.15%)
亏损交易:
35 (53.85%)
最好交易:
76.28 EUR
最差交易:
-14.06 EUR
毛利:
455.77 EUR (8 890 pips)
毛利亏损:
-159.47 EUR (7 211 pips)
最大连续赢利:
7 (72.60 EUR)
最大连续盈利:
253.11 EUR (5)
夏普比率:
0.26
交易活动:
0.05%
最大入金加载:
14.02%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
4.06
长期交易:
41 (63.08%)
短期交易:
24 (36.92%)
利润因子:
2.86
预期回报:
4.56 EUR
平均利润:
15.19 EUR
平均损失:
-4.56 EUR
最大连续失误:
8 (-8.95 EUR)
最大连续亏损:
-40.13 EUR (5)
每月增长:
59.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.54 EUR
最大值:
72.98 EUR (12.57%)
相对跌幅:
结余:
12.57% (72.98 EUR)
净值:
2.10% (11.29 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.28 EUR
最差交易: -14 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +72.60 EUR
最大连续亏损: -8.95 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.11 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.25 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 50
|
UltimaMarkets-Live 1
|4.80 × 261
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.83 × 30
|
Exness-MT5Real11
|8.25 × 118
|
FxPro-MT5
|8.38 × 8
|
VantageInternational-Live 7
|9.48 × 322
|
VantageTradingLtd-Live
|12.65 × 740
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.89 × 18
|
Coinexx-Live
|19.22 × 9
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
59%
0
0
USD
USD
796
EUR
EUR
4
100%
65
46%
0%
2.85
4.56
EUR
EUR
13%
1:500