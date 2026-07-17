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Сигналы / MetaTrader 5 / Injection 1_01 EC
Jing Biao Zhang

Injection 1_01 EC

Jing Biao Zhang
Jing Biao Zhang

Jing Biao Zhang

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 42%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
522
Прибыльных трейдов:
506 (96.93%)
Убыточных трейдов:
16 (3.07%)
Лучший трейд:
52.22 USD
Худший трейд:
-27.22 USD
Общая прибыль:
1 667.26 USD (170 311 pips)
Общий убыток:
-74.02 USD (4 763 pips)
Макс. серия выигрышей:
113 (719.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
719.72 USD (113)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.03%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
168
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
53.39
Длинных трейдов:
489 (93.68%)
Коротких трейдов:
33 (6.32%)
Профит фактор:
22.52
Мат. ожидание:
3.05 USD
Средняя прибыль:
3.29 USD
Средний убыток:
-4.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.22 USD (1)
Прирост в месяц:
42.22%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.84 USD (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.72% (24.00 USD)
По эквити:
22.93% (1 339.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 522
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 166K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.22 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 113
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +719.72 USD
Макс. убыток в серии: -0.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ECMarkets-MT5-Live01
4.64 × 811
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
Exness-MT5Real5
12.40 × 10
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我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
Нет отзывов
2026.07.17 11:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 11:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Injection 1_01 EC
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
5.9K
USD
5
87%
522
96%
100%
22.52
3.05
USD
23%
1:500
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