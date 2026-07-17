- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
522
Прибыльных трейдов:
506 (96.93%)
Убыточных трейдов:
16 (3.07%)
Лучший трейд:
52.22 USD
Худший трейд:
-27.22 USD
Общая прибыль:
1 667.26 USD (170 311 pips)
Общий убыток:
-74.02 USD (4 763 pips)
Макс. серия выигрышей:
113 (719.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
719.72 USD (113)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.03%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
168
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
53.39
Длинных трейдов:
489 (93.68%)
Коротких трейдов:
33 (6.32%)
Профит фактор:
22.52
Мат. ожидание:
3.05 USD
Средняя прибыль:
3.29 USD
Средний убыток:
-4.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.22 USD (1)
Прирост в месяц:
42.22%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.84 USD (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.72% (24.00 USD)
По эквити:
22.93% (1 339.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|522
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|166K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.22 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 113
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +719.72 USD
Макс. убыток в серии: -0.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.64 × 811
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
|
Exness-MT5Real5
|12.40 × 10
我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
5
87%
522
96%
100%
22.52
3.05
USD
USD
23%
1:500