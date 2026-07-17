- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
540
盈利交易:
524 (97.03%)
亏损交易:
16 (2.96%)
最好交易:
52.22 USD
最差交易:
-27.22 USD
毛利:
1 690.89 USD (172 722 pips)
毛利亏损:
-74.02 USD (4 763 pips)
最大连续赢利:
131 (743.35 USD)
最大连续盈利:
743.35 USD (131)
夏普比率:
0.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.03%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
92
平均持有时间:
5 小时
采收率:
54.18
长期交易:
507 (93.89%)
短期交易:
33 (6.11%)
利润因子:
22.84
预期回报:
2.99 USD
平均利润:
3.23 USD
平均损失:
-4.63 USD
最大连续失误:
2 (-0.42 USD)
最大连续亏损:
-27.22 USD (1)
每月增长:
38.43%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29.84 USD (0.79%)
相对跌幅:
结余:
0.72% (24.00 USD)
净值:
23.15% (1 369.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|540
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|168K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.22 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 131
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +743.35 USD
最大连续亏损: -0.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
5
88%
540
97%
100%
22.84
2.99
USD
USD
23%
1:500