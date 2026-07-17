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- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
37 (72.54%)
Убыточных трейдов:
14 (27.45%)
Лучший трейд:
75.95 USD
Худший трейд:
-133.35 USD
Общая прибыль:
328.73 USD (5 220 pips)
Общий убыток:
-180.74 USD (2 258 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (36.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
143.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 секунд
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
24 (47.06%)
Коротких трейдов:
27 (52.94%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
2.90 USD
Средняя прибыль:
8.88 USD
Средний убыток:
-12.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.35 USD (1)
Прирост в месяц:
-10.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.54 USD
Максимальная:
140.10 USD (43.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.02% (140.10 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|148
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.95 USD
Худший трейд: -133 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +36.63 USD
Макс. убыток в серии: -6.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 5
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ETO-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
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