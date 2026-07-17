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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Shot 361
Bangkit

Gold Shot 361

Bangkit
Bangkit

Bangkit

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 79%
FBS-Real-5
1:500

Подписка будет разрешена после начала торговли

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
37 (72.54%)
Убыточных трейдов:
14 (27.45%)
Лучший трейд:
75.95 USD
Худший трейд:
-133.35 USD
Общая прибыль:
328.73 USD (5 220 pips)
Общий убыток:
-180.74 USD (2 258 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (36.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
143.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 секунд
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
24 (47.06%)
Коротких трейдов:
27 (52.94%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
2.90 USD
Средняя прибыль:
8.88 USD
Средний убыток:
-12.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.35 USD (1)
Прирост в месяц:
-10.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.54 USD
Максимальная:
140.10 USD (43.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.02% (140.10 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 148
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.95 USD
Худший трейд: -133 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +36.63 USD
Макс. убыток в серии: -6.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 5
FBS-Real-3
0.00 × 1
ETO-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 1
еще 43...
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Нет отзывов
2026.07.21 19:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.21 18:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 13:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 09:25
High risk of negative slippage when copying deals
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