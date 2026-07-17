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Bangkit

Gold Shot 361

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增长自 2026 76%
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盈利交易:
38 (70.37%)
亏损交易:
16 (29.63%)
最好交易:
75.95 USD
最差交易:
-133.35 USD
毛利:
335.80 USD (5 321 pips)
毛利亏损:
-200.13 USD (2 534 pips)
最大连续赢利:
9 (36.63 USD)
最大连续盈利:
143.50 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 秒
采收率:
0.97
长期交易:
27 (50.00%)
短期交易:
27 (50.00%)
利润因子:
1.68
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
8.84 USD
平均损失:
-12.51 USD
最大连续失误:
2 (-19.39 USD)
最大连续亏损:
-133.35 USD (1)
每月增长:
-21.81%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.54 USD
最大值:
140.10 USD (43.95%)
相对跌幅:
结余:
28.02% (140.10 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 136
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.95 USD
最差交易: -133 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +36.63 USD
最大连续亏损: -19.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live02
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ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
OctaFX-Real10
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Exness-Real4
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XMGlobal-Real 14
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EquitiGroup-Live
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AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
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FXOpenUK-Real1
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VantageFX-Live 4
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FBS-Real-9
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FBS-Real-6
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FBS-Real-3
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ETO-Live
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AxiTrader-US05-Live
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ICMarkets-Live05
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FBS-Real-1
0.00 × 1
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2026.07.21 19:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.21 18:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 13:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 09:25
High risk of negative slippage when copying deals
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