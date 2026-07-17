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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
38 (70.37%)
亏损交易:
16 (29.63%)
最好交易:
75.95 USD
最差交易:
-133.35 USD
毛利:
335.80 USD (5 321 pips)
毛利亏损:
-200.13 USD (2 534 pips)
最大连续赢利:
9 (36.63 USD)
最大连续盈利:
143.50 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 秒
采收率:
0.97
长期交易:
27 (50.00%)
短期交易:
27 (50.00%)
利润因子:
1.68
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
8.84 USD
平均损失:
-12.51 USD
最大连续失误:
2 (-19.39 USD)
最大连续亏损:
-133.35 USD (1)
每月增长:
-21.81%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.54 USD
最大值:
140.10 USD (43.95%)
相对跌幅:
结余:
28.02% (140.10 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|136
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.95 USD
最差交易: -133 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +36.63 USD
最大连续亏损: -19.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live02
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|
ICMarketsSC-Live06
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|
OctaFX-Real10
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XMGlobal-Real 14
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EquitiGroup-Live
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AdmiralMarkets-Live3
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ICMarkets-Live07
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ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
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MEXIntGroup-Real
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ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
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ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
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Tickmill-Live04
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Pepperstone-Edge05
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Pepperstone-Edge07
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XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
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FXOpenUK-Real1
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FBS-Real-9
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FBS-Real-6
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FBS-Real-3
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ETO-Live
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ICMarkets-Live05
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FBS-Real-1
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