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- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
42 (84.00%)
Убыточных трейдов:
8 (16.00%)
Лучший трейд:
9.76 EUR
Худший трейд:
-6.33 EUR
Общая прибыль:
116.42 EUR (19 931 pips)
Общий убыток:
-14.56 EUR (1 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (31.05 EUR)
Макс. прибыль в серии:
56.69 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
82.21%
Макс. загрузка депозита:
32.82%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
16.09
Длинных трейдов:
27 (54.00%)
Коротких трейдов:
23 (46.00%)
Профит фактор:
8.00
Мат. ожидание:
2.04 EUR
Средняя прибыль:
2.77 EUR
Средний убыток:
-1.82 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.33 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.10%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.72 EUR
Максимальная:
6.33 EUR (0.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.31% (6.36 EUR)
По эквити:
2.06% (42.09 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|AUDNZD
|3
|AUDCAD
|3
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|7
|GBPJPY
|4
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|12
|USDJPY
|8
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|-1
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|8
|GBPAUD
|-4
|EURCAD
|5
|GBPCAD
|10
|CADCHF
|4
|CADJPY
|13
|GBPUSD
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|EURUSD
|3
|NZDCHF
|0
|CHFJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|442
|AUDCAD
|876
|EURAUD
|1.3K
|GBPJPY
|739
|AUDCHF
|22
|EURNZD
|2.2K
|USDJPY
|1.3K
|EURCHF
|231
|NZDJPY
|547
|AUDUSD
|-56
|GBPCHF
|123
|AUDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.3K
|GBPAUD
|-370
|EURCAD
|795
|GBPCAD
|1.5K
|CADCHF
|482
|CADJPY
|2.3K
|GBPUSD
|388
|EURGBP
|241
|NZDUSD
|334
|EURUSD
|303
|NZDCHF
|51
|CHFJPY
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.76 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.05 EUR
Макс. убыток в серии: -2.01 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5091
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.41 × 22
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 218
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 407
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.29 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.53 × 17
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.60 × 52
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.73 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
FXOpen-MT5
|3.63 × 8
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
3
94%
50
84%
82%
7.99
2.04
EUR
EUR
2%
1:200