Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 18 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 5 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 Darwinex-Live 0.27 × 5091 CapitalPointTrading-MT5-4 0.30 × 10 VantageFXInternational-Live 0.41 × 22 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FPMarketsLLC-Live 0.86 × 7 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 1.02 × 218 PrimeCodex-MT5 1.07 × 407 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.29 × 7 KuberaCapitalMarkets-Server 2.53 × 17 FOREX.comCA-Live 532 2.60 × 52 EBCFinancialGroupKY-Live01 2.73 × 11 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 TickmillUK-Live 3.43 × 7 FXOpen-MT5 3.63 × 8 еще 20... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика