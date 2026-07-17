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Сигналы / MetaTrader 5 / Darwin Locomotiva
Ihor Otkydach

Darwin Locomotiva

Ihor Otkydach
Ihor Otkydach

Ihor Otkydach

4.1 (544)
🌀 My Telegram Channel: https://t.me/+UPIAnnNFlRBjZTc0
👉 My Personal Site: https://intradaysoft.com/
12 продуктов 14 сигналов 2 комментария
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
42 (84.00%)
Убыточных трейдов:
8 (16.00%)
Лучший трейд:
9.76 EUR
Худший трейд:
-6.33 EUR
Общая прибыль:
116.42 EUR (19 931 pips)
Общий убыток:
-14.56 EUR (1 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (31.05 EUR)
Макс. прибыль в серии:
56.69 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
82.21%
Макс. загрузка депозита:
32.82%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
16.09
Длинных трейдов:
27 (54.00%)
Коротких трейдов:
23 (46.00%)
Профит фактор:
8.00
Мат. ожидание:
2.04 EUR
Средняя прибыль:
2.77 EUR
Средний убыток:
-1.82 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.33 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.10%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.72 EUR
Максимальная:
6.33 EUR (0.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.31% (6.36 EUR)
По эквити:
2.06% (42.09 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 4
AUDNZD 3
AUDCAD 3
EURAUD 3
GBPJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD 2
USDJPY 2
EURCHF 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
GBPCHF 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
CADJPY 2
GBPUSD 1
EURGBP 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
NZDCHF 1
CHFJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 7
AUDNZD 2
AUDCAD 6
EURAUD 7
GBPJPY 4
AUDCHF 0
EURNZD 12
USDJPY 8
EURCHF 2
NZDJPY 3
AUDUSD -1
GBPCHF 2
AUDJPY 7
EURJPY 8
GBPAUD -4
EURCAD 5
GBPCAD 10
CADCHF 4
CADJPY 13
GBPUSD 4
EURGBP 3
NZDUSD 3
EURUSD 3
NZDCHF 0
CHFJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 1.1K
AUDNZD 442
AUDCAD 876
EURAUD 1.3K
GBPJPY 739
AUDCHF 22
EURNZD 2.2K
USDJPY 1.3K
EURCHF 231
NZDJPY 547
AUDUSD -56
GBPCHF 123
AUDJPY 1.2K
EURJPY 1.3K
GBPAUD -370
EURCAD 795
GBPCAD 1.5K
CADCHF 482
CADJPY 2.3K
GBPUSD 388
EURGBP 241
NZDUSD 334
EURUSD 303
NZDCHF 51
CHFJPY 775
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.76 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.05 EUR
Макс. убыток в серии: -2.01 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 18
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5091
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.41 × 22
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 218
PrimeCodex-MT5
1.07 × 407
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
2.53 × 17
FOREX.comCA-Live 532
2.60 × 52
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.73 × 11
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
TickmillUK-Live
3.43 × 7
FXOpen-MT5
3.63 × 8
еще 20...
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Нет отзывов
2026.07.29 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 08:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.17 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 08:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwin Locomotiva
40 USD в месяц
5%
0
0
USD
2.1K
EUR
3
94%
50
84%
82%
7.99
2.04
EUR
2%
1:200
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