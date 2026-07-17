- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
43 (75.43%)
亏损交易:
14 (24.56%)
最好交易:
9.76 EUR
最差交易:
-6.33 EUR
毛利:
119.07 EUR (20 236 pips)
毛利亏损:
-24.40 EUR (3 047 pips)
最大连续赢利:
16 (31.05 EUR)
最大连续盈利:
56.69 EUR (14)
夏普比率:
0.61
交易活动:
84.24%
最大入金加载:
32.82%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 天
采收率:
9.46
长期交易:
27 (47.37%)
短期交易:
30 (52.63%)
利润因子:
4.88
预期回报:
1.66 EUR
平均利润:
2.77 EUR
平均损失:
-1.74 EUR
最大连续失误:
6 (-9.84 EUR)
最大连续亏损:
-9.84 EUR (6)
每月增长:
4.73%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.72 EUR
最大值:
10.01 EUR (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.45% (9.39 EUR)
净值:
2.06% (42.09 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|NZDCAD
|4
|AUDNZD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDCAD
|3
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|-11
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|3
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|7
|GBPJPY
|4
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|12
|USDJPY
|8
|EURCHF
|2
|EURUSD
|6
|NZDJPY
|3
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|8
|GBPAUD
|-4
|EURCAD
|5
|GBPCAD
|10
|CADCHF
|4
|CADJPY
|13
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCHF
|0
|CHFJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|-1.1K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|442
|GBPUSD
|316
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|876
|EURAUD
|1.3K
|GBPJPY
|739
|AUDCHF
|22
|EURNZD
|2.2K
|USDJPY
|1.3K
|EURCHF
|231
|EURUSD
|608
|NZDJPY
|547
|GBPCHF
|123
|AUDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.3K
|GBPAUD
|-370
|EURCAD
|795
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|1.5K
|CADCHF
|482
|CADJPY
|2.3K
|EURGBP
|241
|NZDUSD
|334
|NZDCHF
|51
|CHFJPY
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.76 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +31.05 EUR
最大连续亏损: -9.84 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5091
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.41 × 22
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 218
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 407
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.29 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.53 × 17
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.60 × 52
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.73 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
FXOpen-MT5
|3.63 × 8
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
5%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
4
91%
57
75%
84%
4.87
1.66
EUR
EUR
2%
1:200