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Ihor Otkydach

Darwin Currency Index

Ihor Otkydach
Ihor Otkydach

Ihor Otkydach

4.1 (544)
🌀 My Telegram Channel: https://t.me/+UPIAnnNFlRBjZTc0
👉 My Personal Site: https://intradaysoft.com/
12 products 14 signals 2 comments
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 40 USD per month
growth since 2026 5%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
50
Profit Trades:
42 (84.00%)
Loss Trades:
8 (16.00%)
Best trade:
9.76 EUR
Worst trade:
-6.33 EUR
Gross Profit:
116.42 EUR (19 931 pips)
Gross Loss:
-14.39 EUR (1 966 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (31.05 EUR)
Maximal consecutive profit:
56.69 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading activity:
94.22%
Max deposit load:
32.82%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
16.12
Long Trades:
27 (54.00%)
Short Trades:
23 (46.00%)
Profit Factor:
8.09
Expected Payoff:
2.04 EUR
Average Profit:
2.77 EUR
Average Loss:
-1.80 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-2.01 EUR)
Maximal consecutive loss:
-6.33 EUR (1)
Monthly growth:
5.10%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.72 EUR
Maximal:
6.33 EUR (0.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.31% (6.36 EUR)
By Equity:
2.06% (42.09 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCAD 4
AUDNZD 3
AUDCAD 3
EURAUD 3
GBPJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD 2
USDJPY 2
EURCHF 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
GBPCHF 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 2
EURCAD 2
GBPCAD 2
CADCHF 2
CADJPY 2
GBPUSD 1
EURGBP 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
NZDCHF 1
CHFJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 7
AUDNZD 2
AUDCAD 6
EURAUD 7
GBPJPY 4
AUDCHF 0
EURNZD 12
USDJPY 8
EURCHF 2
NZDJPY 3
AUDUSD -1
GBPCHF 2
AUDJPY 7
EURJPY 8
GBPAUD -4
EURCAD 5
GBPCAD 10
CADCHF 4
CADJPY 13
GBPUSD 4
EURGBP 3
NZDUSD 3
EURUSD 3
NZDCHF 0
CHFJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 1.1K
AUDNZD 442
AUDCAD 876
EURAUD 1.3K
GBPJPY 739
AUDCHF 22
EURNZD 2.2K
USDJPY 1.3K
EURCHF 231
NZDJPY 547
AUDUSD -56
GBPCHF 123
AUDJPY 1.2K
EURJPY 1.3K
GBPAUD -370
EURCAD 795
GBPCAD 1.5K
CADCHF 482
CADJPY 2.3K
GBPUSD 388
EURGBP 241
NZDUSD 334
EURUSD 303
NZDCHF 51
CHFJPY 775
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +9.76 EUR
Worst trade: -6 EUR
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +31.05 EUR
Maximal consecutive loss: -2.01 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 18
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5091
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.41 × 22
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 218
PrimeCodex-MT5
1.07 × 407
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
2.53 × 17
FOREX.comCA-Live 532
2.60 × 52
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.73 × 11
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
TickmillUK-Live
3.43 × 7
FXOpen-MT5
3.63 × 8
20 more...
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No reviews
2026.07.29 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 10:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 08:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.17 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 08:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Darwin Currency Index
40 USD per month
5%
0
0
USD
2.1K
EUR
3
94%
50
84%
94%
8.09
2.04
EUR
2%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.