- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
50
Profit Trades:
42 (84.00%)
Loss Trades:
8 (16.00%)
Best trade:
9.76 EUR
Worst trade:
-6.33 EUR
Gross Profit:
116.42 EUR (19 931 pips)
Gross Loss:
-14.39 EUR (1 966 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (31.05 EUR)
Maximal consecutive profit:
56.69 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading activity:
94.22%
Max deposit load:
32.82%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
17
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
16.12
Long Trades:
27 (54.00%)
Short Trades:
23 (46.00%)
Profit Factor:
8.09
Expected Payoff:
2.04 EUR
Average Profit:
2.77 EUR
Average Loss:
-1.80 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-2.01 EUR)
Maximal consecutive loss:
-6.33 EUR (1)
Monthly growth:
5.10%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.72 EUR
Maximal:
6.33 EUR (0.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.31% (6.36 EUR)
By Equity:
2.06% (42.09 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|AUDNZD
|3
|AUDCAD
|3
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|7
|GBPJPY
|4
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|12
|USDJPY
|8
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|-1
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|8
|GBPAUD
|-4
|EURCAD
|5
|GBPCAD
|10
|CADCHF
|4
|CADJPY
|13
|GBPUSD
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|EURUSD
|3
|NZDCHF
|0
|CHFJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|442
|AUDCAD
|876
|EURAUD
|1.3K
|GBPJPY
|739
|AUDCHF
|22
|EURNZD
|2.2K
|USDJPY
|1.3K
|EURCHF
|231
|NZDJPY
|547
|AUDUSD
|-56
|GBPCHF
|123
|AUDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.3K
|GBPAUD
|-370
|EURCAD
|795
|GBPCAD
|1.5K
|CADCHF
|482
|CADJPY
|2.3K
|GBPUSD
|388
|EURGBP
|241
|NZDUSD
|334
|EURUSD
|303
|NZDCHF
|51
|CHFJPY
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +9.76 EUR
Worst trade: -6 EUR
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +31.05 EUR
Maximal consecutive loss: -2.01 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5091
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.41 × 22
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 218
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 407
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.29 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.53 × 17
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.60 × 52
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.73 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
FXOpen-MT5
|3.63 × 8
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
40 USD per month
5%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
3
94%
50
84%
94%
8.09
2.04
EUR
EUR
2%
1:200