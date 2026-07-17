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Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD142
Hasmo Consultants LTD

GOLD142

Hasmo Consultants LTD
Hasmo Consultants LTD

Hasmo Consultants LTD

2 темы
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
XeliteMarkets-Trade
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
43 (68.25%)
Убыточных трейдов:
20 (31.75%)
Лучший трейд:
2 239.65 USD
Худший трейд:
-4 242.00 USD
Общая прибыль:
22 225.20 USD (68 347 pips)
Общий убыток:
-15 500.83 USD (92 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (10 944.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 944.50 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
15.70%
Макс. загрузка депозита:
0.35%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
30 (47.62%)
Коротких трейдов:
33 (52.38%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
106.74 USD
Средняя прибыль:
516.87 USD
Средний убыток:
-775.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3 837.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 242.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-2.60%
Годовой прогноз:
-31.58%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 004.63 USD
Максимальная:
5 310.90 USD (5.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.04% (5 310.90 USD)
По эквити:
1.95% (2 115.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 6.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 239.65 USD
Худший трейд: -4 242 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10 944.50 USD
Макс. убыток в серии: -3 837.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XeliteMarkets-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.17 13:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD142
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
107K
USD
18
95%
63
68%
16%
1.43
106.74
USD
5%
1:100
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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