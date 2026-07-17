- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
43 (68.25%)
Убыточных трейдов:
20 (31.75%)
Лучший трейд:
2 239.65 USD
Худший трейд:
-4 242.00 USD
Общая прибыль:
22 225.20 USD (68 347 pips)
Общий убыток:
-15 500.83 USD (92 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (10 944.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 944.50 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
15.70%
Макс. загрузка депозита:
0.35%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
30 (47.62%)
Коротких трейдов:
33 (52.38%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
106.74 USD
Средняя прибыль:
516.87 USD
Средний убыток:
-775.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3 837.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 242.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-2.60%
Годовой прогноз:
-31.58%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 004.63 USD
Максимальная:
5 310.90 USD (5.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.04% (5 310.90 USD)
По эквити:
1.95% (2 115.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 239.65 USD
Худший трейд: -4 242 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10 944.50 USD
Макс. убыток в серии: -3 837.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XeliteMarkets-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
18
95%
63
68%
16%
1.43
106.74
USD
USD
5%
1:100