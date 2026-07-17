- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
43 (68.25%)
亏损交易:
20 (31.75%)
最好交易:
2 239.65 USD
最差交易:
-4 242.00 USD
毛利:
22 225.20 USD (68 347 pips)
毛利亏损:
-15 500.83 USD (92 865 pips)
最大连续赢利:
18 (10 944.50 USD)
最大连续盈利:
10 944.50 USD (18)
夏普比率:
0.12
交易活动:
15.70%
最大入金加载:
0.35%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.27
长期交易:
30 (47.62%)
短期交易:
33 (52.38%)
利润因子:
1.43
预期回报:
106.74 USD
平均利润:
516.87 USD
平均损失:
-775.04 USD
最大连续失误:
4 (-3 837.75 USD)
最大连续亏损:
-4 242.00 USD (1)
每月增长:
-3.74%
年度预测:
-45.37%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
2 004.63 USD
最大值:
5 310.90 USD (5.04%)
相对跌幅:
结余:
5.04% (5 310.90 USD)
净值:
1.95% (2 115.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 239.65 USD
最差交易: -4 242 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10 944.50 USD
最大连续亏损: -3 837.75 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
18
95%
63
68%
16%
1.43
106.74
USD
USD
5%
1:100