- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
322
Прибыльных трейдов:
113 (35.09%)
Убыточных трейдов:
209 (64.91%)
Лучший трейд:
75.08 USD
Худший трейд:
-41.88 USD
Общая прибыль:
1 564.32 USD (156 378 pips)
Общий убыток:
-1 133.52 USD (113 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (133.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.40%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
161 (50.00%)
Коротких трейдов:
161 (50.00%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
13.84 USD
Средний убыток:
-5.42 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-33.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.15 USD (5)
Прирост в месяц:
21.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.16 USD
Максимальная:
141.95 USD (5.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.69% (140.55 USD)
По эквити:
1.85% (40.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|322
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|431
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.08 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +133.85 USD
Макс. убыток в серии: -33.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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Acc-465650-V1
This signal is generated by the Follow Trend OneShot EA.
This signal is generated by the Follow Trend OneShot EA.
Recommended account equity:
- $500 – High Risk
- $1,000 – Medium Risk
- $2,000 – Low Risk
The EA operates 24 hours a day, 5 days a week, and performs best in strong trending markets, where it has the potential to deliver substantial profits.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
5
100%
322
35%
100%
1.38
1.34
USD
USD
6%
1:500