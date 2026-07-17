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Сигналы / MetaTrader 4 / OneShoot Headway 465650
Sutardi

OneShoot Headway 465650

Sutardi
Sutardi

Sutardi

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 22%
Headway-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
322
Прибыльных трейдов:
113 (35.09%)
Убыточных трейдов:
209 (64.91%)
Лучший трейд:
75.08 USD
Худший трейд:
-41.88 USD
Общая прибыль:
1 564.32 USD (156 378 pips)
Общий убыток:
-1 133.52 USD (113 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (133.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.40%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
161 (50.00%)
Коротких трейдов:
161 (50.00%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
13.84 USD
Средний убыток:
-5.42 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-33.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.15 USD (5)
Прирост в месяц:
21.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.16 USD
Максимальная:
141.95 USD (5.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.69% (140.55 USD)
По эквити:
1.85% (40.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 322
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 431
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.08 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +133.85 USD
Макс. убыток в серии: -33.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
еще 5...
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Acc-465650-V1

This signal is generated by the Follow Trend OneShot EA.

Recommended account equity:

  • $500 – High Risk
  • $1,000 – Medium Risk
  • $2,000 – Low Risk

The EA operates 24 hours a day, 5 days a week, and performs best in strong trending markets, where it has the potential to deliver substantial profits.


Нет отзывов
2026.08.10 08:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 03:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 05:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 23:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 08:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 12:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 23:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 21:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 01:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OneShoot Headway 465650
50 USD в месяц
22%
0
0
USD
2.4K
USD
5
100%
322
35%
100%
1.38
1.34
USD
6%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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