- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
357
盈利交易:
124 (34.73%)
亏损交易:
233 (65.27%)
最好交易:
75.08 USD
最差交易:
-41.88 USD
毛利:
1 710.06 USD (170 945 pips)
毛利亏损:
-1 313.05 USD (131 207 pips)
最大连续赢利:
5 (51.52 USD)
最大连续盈利:
133.85 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.40%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
83
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.44
长期交易:
178 (49.86%)
短期交易:
179 (50.14%)
利润因子:
1.30
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
13.79 USD
平均损失:
-5.64 USD
最大连续失误:
14 (-108.18 USD)
最大连续亏损:
-108.18 USD (14)
每月增长:
19.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
41.16 USD
最大值:
162.77 USD (6.49%)
相对跌幅:
结余:
6.49% (162.77 USD)
净值:
1.89% (45.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|397
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.08 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +51.52 USD
最大连续亏损: -108.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Acc-465650-V1
This signal is generated by the Follow Trend OneShot EA.
This signal is generated by the Follow Trend OneShot EA.
Recommended account equity:
- $500 – High Risk
- $1,000 – Medium Risk
- $2,000 – Low Risk
The EA operates 24 hours a day, 5 days a week, and performs best in strong trending markets, where it has the potential to deliver substantial profits.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
20%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
5
100%
357
34%
100%
1.30
1.11
USD
USD
6%
1:500