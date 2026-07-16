- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
973
Прибыльных трейдов:
674 (69.27%)
Убыточных трейдов:
299 (30.73%)
Лучший трейд:
48.22 GBP
Худший трейд:
-107.10 GBP
Общая прибыль:
2 210.82 GBP (104 688 pips)
Общий убыток:
-2 568.63 GBP (138 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (16.85 GBP)
Макс. прибыль в серии:
117.00 GBP (18)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.84%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
156
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
577 (59.30%)
Коротких трейдов:
396 (40.70%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.37 GBP
Средняя прибыль:
3.28 GBP
Средний убыток:
-8.59 GBP
Макс. серия проигрышей:
23 (-907.36 GBP)
Макс. убыток в серии:
-907.36 GBP (23)
Прирост в месяц:
-8.62%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
689.98 GBP
Максимальная:
908.41 GBP (81.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.60% (757.31 GBP)
По эквити:
12.46% (563.69 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|360
|EURCHFzero
|82
|EURCADzero
|63
|AUDCADzero
|55
|EURUSDzero
|35
|AUDUSDzero
|31
|USDCADzero
|31
|CADCHFzero
|28
|GBPUSDzero
|27
|EURAUDzero
|26
|NZDCADzero
|23
|NZDUSDzero
|23
|EURGBPzero
|20
|GBPNZDzero
|17
|GBPCADzero
|16
|EURNZDzero
|15
|USDCHFzero
|15
|NZDJPYzero
|14
|AUDNZDzero
|12
|GBPAUDzero
|11
|EURJPYzero
|10
|GBPCHFzero
|9
|CHFJPYzero
|8
|NZDCHFzero
|8
|CADJPYzero
|8
|USDJPYzero
|7
|GBPJPYzero
|7
|AUDJPYzero
|7
|AUDCHFzero
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDzero
|-1K
|EURCHFzero
|225
|EURCADzero
|80
|AUDCADzero
|83
|EURUSDzero
|20
|AUDUSDzero
|19
|USDCADzero
|11
|CADCHFzero
|21
|GBPUSDzero
|-14
|EURAUDzero
|23
|NZDCADzero
|20
|NZDUSDzero
|58
|EURGBPzero
|-3
|GBPNZDzero
|152
|GBPCADzero
|72
|EURNZDzero
|33
|USDCHFzero
|-9
|NZDJPYzero
|-10
|AUDNZDzero
|16
|GBPAUDzero
|61
|EURJPYzero
|-47
|GBPCHFzero
|22
|CHFJPYzero
|-221
|NZDCHFzero
|2
|CADJPYzero
|-5
|USDJPYzero
|-11
|GBPJPYzero
|-30
|AUDJPYzero
|-22
|AUDCHFzero
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDzero
|-50K
|EURCHFzero
|3.6K
|EURCADzero
|3.4K
|AUDCADzero
|2.4K
|EURUSDzero
|1.3K
|AUDUSDzero
|1.3K
|USDCADzero
|980
|CADCHFzero
|1.1K
|GBPUSDzero
|768
|EURAUDzero
|780
|NZDCADzero
|364
|NZDUSDzero
|488
|EURGBPzero
|181
|GBPNZDzero
|1.6K
|GBPCADzero
|811
|EURNZDzero
|522
|USDCHFzero
|-69
|NZDJPYzero
|246
|AUDNZDzero
|358
|GBPAUDzero
|400
|EURJPYzero
|-2.1K
|GBPCHFzero
|183
|CHFJPYzero
|-1.3K
|NZDCHFzero
|44
|CADJPYzero
|56
|USDJPYzero
|-805
|GBPJPYzero
|-599
|AUDJPYzero
|-97
|AUDCHFzero
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.22 GBP
Худший трейд: -107 GBP
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +16.85 GBP
Макс. убыток в серии: -907.36 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
4.5K
GBP
GBP
7
94%
973
69%
100%
0.86
-0.37
GBP
GBP
23%
1:500