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Ellis Jack Kington

Main

Ellis Jack Kington
Ellis Jack Kington

Ellis Jack Kington

0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 -10%
ACYSecurities-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
973
Прибыльных трейдов:
674 (69.27%)
Убыточных трейдов:
299 (30.73%)
Лучший трейд:
48.22 GBP
Худший трейд:
-107.10 GBP
Общая прибыль:
2 210.82 GBP (104 688 pips)
Общий убыток:
-2 568.63 GBP (138 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (16.85 GBP)
Макс. прибыль в серии:
117.00 GBP (18)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.84%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
156
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
577 (59.30%)
Коротких трейдов:
396 (40.70%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.37 GBP
Средняя прибыль:
3.28 GBP
Средний убыток:
-8.59 GBP
Макс. серия проигрышей:
23 (-907.36 GBP)
Макс. убыток в серии:
-907.36 GBP (23)
Прирост в месяц:
-8.62%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
689.98 GBP
Максимальная:
908.41 GBP (81.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.60% (757.31 GBP)
По эквити:
12.46% (563.69 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDzero 360
EURCHFzero 82
EURCADzero 63
AUDCADzero 55
EURUSDzero 35
AUDUSDzero 31
USDCADzero 31
CADCHFzero 28
GBPUSDzero 27
EURAUDzero 26
NZDCADzero 23
NZDUSDzero 23
EURGBPzero 20
GBPNZDzero 17
GBPCADzero 16
EURNZDzero 15
USDCHFzero 15
NZDJPYzero 14
AUDNZDzero 12
GBPAUDzero 11
EURJPYzero 10
GBPCHFzero 9
CHFJPYzero 8
NZDCHFzero 8
CADJPYzero 8
USDJPYzero 7
GBPJPYzero 7
AUDJPYzero 7
AUDCHFzero 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDzero -1K
EURCHFzero 225
EURCADzero 80
AUDCADzero 83
EURUSDzero 20
AUDUSDzero 19
USDCADzero 11
CADCHFzero 21
GBPUSDzero -14
EURAUDzero 23
NZDCADzero 20
NZDUSDzero 58
EURGBPzero -3
GBPNZDzero 152
GBPCADzero 72
EURNZDzero 33
USDCHFzero -9
NZDJPYzero -10
AUDNZDzero 16
GBPAUDzero 61
EURJPYzero -47
GBPCHFzero 22
CHFJPYzero -221
NZDCHFzero 2
CADJPYzero -5
USDJPYzero -11
GBPJPYzero -30
AUDJPYzero -22
AUDCHFzero 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDzero -50K
EURCHFzero 3.6K
EURCADzero 3.4K
AUDCADzero 2.4K
EURUSDzero 1.3K
AUDUSDzero 1.3K
USDCADzero 980
CADCHFzero 1.1K
GBPUSDzero 768
EURAUDzero 780
NZDCADzero 364
NZDUSDzero 488
EURGBPzero 181
GBPNZDzero 1.6K
GBPCADzero 811
EURNZDzero 522
USDCHFzero -69
NZDJPYzero 246
AUDNZDzero 358
GBPAUDzero 400
EURJPYzero -2.1K
GBPCHFzero 183
CHFJPYzero -1.3K
NZDCHFzero 44
CADJPYzero 56
USDJPYzero -805
GBPJPYzero -599
AUDJPYzero -97
AUDCHFzero 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.22 GBP
Худший трейд: -107 GBP
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +16.85 GBP
Макс. убыток в серии: -907.36 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.16 22:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Main
40 USD в месяц
-10%
0
0
USD
4.5K
GBP
7
94%
973
69%
100%
0.86
-0.37
GBP
23%
1:500
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