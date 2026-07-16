- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 021
盈利交易:
700 (68.56%)
亏损交易:
321 (31.44%)
最好交易:
48.22 GBP
最差交易:
-107.10 GBP
毛利:
2 304.51 GBP (108 924 pips)
毛利亏损:
-2 638.49 GBP (144 728 pips)
最大连续赢利:
21 (16.85 GBP)
最大连续盈利:
117.00 GBP (18)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.84%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
142
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
607 (59.45%)
短期交易:
414 (40.55%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.33 GBP
平均利润:
3.29 GBP
平均损失:
-8.22 GBP
最大连续失误:
23 (-907.36 GBP)
最大连续亏损:
-907.36 GBP (23)
每月增长:
-8.85%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
689.98 GBP
最大值:
908.41 GBP (81.22%)
相对跌幅:
结余:
22.60% (757.31 GBP)
净值:
12.46% (563.69 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|376
|EURCHFzero
|87
|EURCADzero
|63
|AUDCADzero
|60
|EURUSDzero
|45
|AUDUSDzero
|34
|CADCHFzero
|32
|USDCADzero
|31
|GBPUSDzero
|27
|EURAUDzero
|26
|NZDUSDzero
|24
|NZDCADzero
|23
|EURGBPzero
|20
|GBPNZDzero
|18
|GBPCADzero
|16
|NZDJPYzero
|15
|EURNZDzero
|15
|USDCHFzero
|15
|AUDNZDzero
|12
|GBPAUDzero
|11
|EURJPYzero
|10
|CADJPYzero
|9
|GBPCHFzero
|9
|CHFJPYzero
|8
|NZDCHFzero
|8
|AUDJPYzero
|8
|USDJPYzero
|7
|GBPJPYzero
|7
|AUDCHFzero
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDzero
|-1K
|EURCHFzero
|241
|EURCADzero
|80
|AUDCADzero
|97
|EURUSDzero
|26
|AUDUSDzero
|15
|CADCHFzero
|37
|USDCADzero
|11
|GBPUSDzero
|-14
|EURAUDzero
|23
|NZDUSDzero
|58
|NZDCADzero
|20
|EURGBPzero
|-3
|GBPNZDzero
|168
|GBPCADzero
|72
|NZDJPYzero
|-10
|EURNZDzero
|33
|USDCHFzero
|-9
|AUDNZDzero
|16
|GBPAUDzero
|61
|EURJPYzero
|-47
|CADJPYzero
|-5
|GBPCHFzero
|22
|CHFJPYzero
|-221
|NZDCHFzero
|2
|AUDJPYzero
|-24
|USDJPYzero
|-11
|GBPJPYzero
|-30
|AUDCHFzero
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDzero
|-53K
|EURCHFzero
|3.9K
|EURCADzero
|3.4K
|AUDCADzero
|2.5K
|EURUSDzero
|1.5K
|AUDUSDzero
|1.4K
|CADCHFzero
|1.4K
|USDCADzero
|980
|GBPUSDzero
|768
|EURAUDzero
|780
|NZDUSDzero
|496
|NZDCADzero
|364
|EURGBPzero
|181
|GBPNZDzero
|1.7K
|GBPCADzero
|811
|NZDJPYzero
|251
|EURNZDzero
|522
|USDCHFzero
|-69
|AUDNZDzero
|358
|GBPAUDzero
|400
|EURJPYzero
|-2.1K
|CADJPYzero
|61
|GBPCHFzero
|183
|CHFJPYzero
|-1.3K
|NZDCHFzero
|44
|AUDJPYzero
|-131
|USDJPYzero
|-805
|GBPJPYzero
|-599
|AUDCHFzero
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.22 GBP
最差交易: -107 GBP
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +16.85 GBP
最大连续亏损: -907.36 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACYSecurities-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
-10%
0
0
USD
USD
4.6K
GBP
GBP
8
94%
1 021
68%
100%
0.87
-0.33
GBP
GBP
23%
1:500