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Ellis Jack Kington

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Ellis Jack Kington
Ellis Jack Kington

Ellis Jack Kington

0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2026 -10%
ACYSecurities-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 021
盈利交易:
700 (68.56%)
亏损交易:
321 (31.44%)
最好交易:
48.22 GBP
最差交易:
-107.10 GBP
毛利:
2 304.51 GBP (108 924 pips)
毛利亏损:
-2 638.49 GBP (144 728 pips)
最大连续赢利:
21 (16.85 GBP)
最大连续盈利:
117.00 GBP (18)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.84%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
142
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
607 (59.45%)
短期交易:
414 (40.55%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.33 GBP
平均利润:
3.29 GBP
平均损失:
-8.22 GBP
最大连续失误:
23 (-907.36 GBP)
最大连续亏损:
-907.36 GBP (23)
每月增长:
-8.85%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
689.98 GBP
最大值:
908.41 GBP (81.22%)
相对跌幅:
结余:
22.60% (757.31 GBP)
净值:
12.46% (563.69 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDzero 376
EURCHFzero 87
EURCADzero 63
AUDCADzero 60
EURUSDzero 45
AUDUSDzero 34
CADCHFzero 32
USDCADzero 31
GBPUSDzero 27
EURAUDzero 26
NZDUSDzero 24
NZDCADzero 23
EURGBPzero 20
GBPNZDzero 18
GBPCADzero 16
NZDJPYzero 15
EURNZDzero 15
USDCHFzero 15
AUDNZDzero 12
GBPAUDzero 11
EURJPYzero 10
CADJPYzero 9
GBPCHFzero 9
CHFJPYzero 8
NZDCHFzero 8
AUDJPYzero 8
USDJPYzero 7
GBPJPYzero 7
AUDCHFzero 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDzero -1K
EURCHFzero 241
EURCADzero 80
AUDCADzero 97
EURUSDzero 26
AUDUSDzero 15
CADCHFzero 37
USDCADzero 11
GBPUSDzero -14
EURAUDzero 23
NZDUSDzero 58
NZDCADzero 20
EURGBPzero -3
GBPNZDzero 168
GBPCADzero 72
NZDJPYzero -10
EURNZDzero 33
USDCHFzero -9
AUDNZDzero 16
GBPAUDzero 61
EURJPYzero -47
CADJPYzero -5
GBPCHFzero 22
CHFJPYzero -221
NZDCHFzero 2
AUDJPYzero -24
USDJPYzero -11
GBPJPYzero -30
AUDCHFzero 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDzero -53K
EURCHFzero 3.9K
EURCADzero 3.4K
AUDCADzero 2.5K
EURUSDzero 1.5K
AUDUSDzero 1.4K
CADCHFzero 1.4K
USDCADzero 980
GBPUSDzero 768
EURAUDzero 780
NZDUSDzero 496
NZDCADzero 364
EURGBPzero 181
GBPNZDzero 1.7K
GBPCADzero 811
NZDJPYzero 251
EURNZDzero 522
USDCHFzero -69
AUDNZDzero 358
GBPAUDzero 400
EURJPYzero -2.1K
CADJPYzero 61
GBPCHFzero 183
CHFJPYzero -1.3K
NZDCHFzero 44
AUDJPYzero -131
USDJPYzero -805
GBPJPYzero -599
AUDCHFzero 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +48.22 GBP
最差交易: -107 GBP
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +16.85 GBP
最大连续亏损: -907.36 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACYSecurities-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.07.16 22:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Main
每月40 USD
-10%
0
0
USD
4.6K
GBP
8
94%
1 021
68%
100%
0.87
-0.33
GBP
23%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载