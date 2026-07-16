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Ellis Jack Kington

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Ellis Jack Kington
Ellis Jack Kington

Ellis Jack Kington

0 reviews
7 weeks
0 / 0 USD
Copy for 40 USD per month
growth since 2026 -11%
ACYSecurities-Live
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
920
Profit Trades:
636 (69.13%)
Loss Trades:
284 (30.87%)
Best trade:
48.22 GBP
Worst trade:
-107.10 GBP
Gross Profit:
2 104.46 GBP (97 717 pips)
Gross Loss:
-2 512.23 GBP (135 745 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (16.85 GBP)
Maximal consecutive profit:
117.00 GBP (18)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
14.84%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
163
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
-0.45
Long Trades:
535 (58.15%)
Short Trades:
385 (41.85%)
Profit Factor:
0.84
Expected Payoff:
-0.44 GBP
Average Profit:
3.31 GBP
Average Loss:
-8.85 GBP
Maximum consecutive losses:
23 (-907.36 GBP)
Maximal consecutive loss:
-907.36 GBP (23)
Monthly growth:
-7.06%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
689.98 GBP
Maximal:
908.41 GBP (81.22%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.60% (757.31 GBP)
By Equity:
12.46% (563.69 GBP)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSDzero 330
EURCHFzero 76
EURCADzero 63
AUDCADzero 55
EURUSDzero 31
AUDUSDzero 30
USDCADzero 29
CADCHFzero 28
GBPUSDzero 26
EURAUDzero 25
NZDCADzero 23
NZDUSDzero 23
EURGBPzero 20
GBPNZDzero 16
GBPCADzero 16
USDCHFzero 15
EURNZDzero 14
NZDJPYzero 13
AUDNZDzero 12
GBPAUDzero 11
EURJPYzero 10
GBPCHFzero 9
CHFJPYzero 8
NZDCHFzero 8
CADJPYzero 7
USDJPYzero 6
GBPJPYzero 6
AUDJPYzero 6
AUDCHFzero 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDzero -1K
EURCHFzero 205
EURCADzero 80
AUDCADzero 83
EURUSDzero 11
AUDUSDzero 18
USDCADzero 9
CADCHFzero 21
GBPUSDzero -12
EURAUDzero 10
NZDCADzero 20
NZDUSDzero 58
EURGBPzero -3
GBPNZDzero 140
GBPCADzero 72
USDCHFzero -9
EURNZDzero 31
NZDJPYzero 0
AUDNZDzero 16
GBPAUDzero 61
EURJPYzero -47
GBPCHFzero 22
CHFJPYzero -221
NZDCHFzero 2
CADJPYzero -5
USDJPYzero -7
GBPJPYzero -1
AUDJPYzero -25
AUDCHFzero -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDzero -54K
EURCHFzero 3.3K
EURCADzero 3.4K
AUDCADzero 2.4K
EURUSDzero 1K
AUDUSDzero 1.3K
USDCADzero 887
CADCHFzero 1.1K
GBPUSDzero 769
EURAUDzero 678
NZDCADzero 364
NZDUSDzero 488
EURGBPzero 181
GBPNZDzero 1.5K
GBPCADzero 811
USDCHFzero -69
EURNZDzero 496
NZDJPYzero 312
AUDNZDzero 358
GBPAUDzero 400
EURJPYzero -2.1K
GBPCHFzero 183
CHFJPYzero -1.3K
NZDCHFzero 44
CADJPYzero 105
USDJPYzero -212
GBPJPYzero -117
AUDJPYzero -166
AUDCHFzero -15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +48.22 GBP
Worst trade: -107 GBP
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 23
Maximal consecutive profit: +16.85 GBP
Maximal consecutive loss: -907.36 GBP

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ACYSecurities-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.07.16 22:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Main
40 USD per month
-11%
0
0
USD
4.5K
GBP
7
94%
920
69%
100%
0.83
-0.44
GBP
23%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.