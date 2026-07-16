- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
920
Profit Trades:
636 (69.13%)
Loss Trades:
284 (30.87%)
Best trade:
48.22 GBP
Worst trade:
-107.10 GBP
Gross Profit:
2 104.46 GBP (97 717 pips)
Gross Loss:
-2 512.23 GBP (135 745 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (16.85 GBP)
Maximal consecutive profit:
117.00 GBP (18)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
14.84%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
163
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
-0.45
Long Trades:
535 (58.15%)
Short Trades:
385 (41.85%)
Profit Factor:
0.84
Expected Payoff:
-0.44 GBP
Average Profit:
3.31 GBP
Average Loss:
-8.85 GBP
Maximum consecutive losses:
23 (-907.36 GBP)
Maximal consecutive loss:
-907.36 GBP (23)
Monthly growth:
-7.06%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
689.98 GBP
Maximal:
908.41 GBP (81.22%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.60% (757.31 GBP)
By Equity:
12.46% (563.69 GBP)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|330
|EURCHFzero
|76
|EURCADzero
|63
|AUDCADzero
|55
|EURUSDzero
|31
|AUDUSDzero
|30
|USDCADzero
|29
|CADCHFzero
|28
|GBPUSDzero
|26
|EURAUDzero
|25
|NZDCADzero
|23
|NZDUSDzero
|23
|EURGBPzero
|20
|GBPNZDzero
|16
|GBPCADzero
|16
|USDCHFzero
|15
|EURNZDzero
|14
|NZDJPYzero
|13
|AUDNZDzero
|12
|GBPAUDzero
|11
|EURJPYzero
|10
|GBPCHFzero
|9
|CHFJPYzero
|8
|NZDCHFzero
|8
|CADJPYzero
|7
|USDJPYzero
|6
|GBPJPYzero
|6
|AUDJPYzero
|6
|AUDCHFzero
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDzero
|-1K
|EURCHFzero
|205
|EURCADzero
|80
|AUDCADzero
|83
|EURUSDzero
|11
|AUDUSDzero
|18
|USDCADzero
|9
|CADCHFzero
|21
|GBPUSDzero
|-12
|EURAUDzero
|10
|NZDCADzero
|20
|NZDUSDzero
|58
|EURGBPzero
|-3
|GBPNZDzero
|140
|GBPCADzero
|72
|USDCHFzero
|-9
|EURNZDzero
|31
|NZDJPYzero
|0
|AUDNZDzero
|16
|GBPAUDzero
|61
|EURJPYzero
|-47
|GBPCHFzero
|22
|CHFJPYzero
|-221
|NZDCHFzero
|2
|CADJPYzero
|-5
|USDJPYzero
|-7
|GBPJPYzero
|-1
|AUDJPYzero
|-25
|AUDCHFzero
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDzero
|-54K
|EURCHFzero
|3.3K
|EURCADzero
|3.4K
|AUDCADzero
|2.4K
|EURUSDzero
|1K
|AUDUSDzero
|1.3K
|USDCADzero
|887
|CADCHFzero
|1.1K
|GBPUSDzero
|769
|EURAUDzero
|678
|NZDCADzero
|364
|NZDUSDzero
|488
|EURGBPzero
|181
|GBPNZDzero
|1.5K
|GBPCADzero
|811
|USDCHFzero
|-69
|EURNZDzero
|496
|NZDJPYzero
|312
|AUDNZDzero
|358
|GBPAUDzero
|400
|EURJPYzero
|-2.1K
|GBPCHFzero
|183
|CHFJPYzero
|-1.3K
|NZDCHFzero
|44
|CADJPYzero
|105
|USDJPYzero
|-212
|GBPJPYzero
|-117
|AUDJPYzero
|-166
|AUDCHFzero
|-15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +48.22 GBP
Worst trade: -107 GBP
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 23
Maximal consecutive profit: +16.85 GBP
Maximal consecutive loss: -907.36 GBP
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ACYSecurities-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
40 USD per month
-11%
0
0
USD
USD
4.5K
GBP
GBP
7
94%
920
69%
100%
0.83
-0.44
GBP
GBP
23%
1:500