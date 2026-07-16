- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
47 (70.14%)
Убыточных трейдов:
20 (29.85%)
Лучший трейд:
2.74 USD
Худший трейд:
-3.10 USD
Общая прибыль:
55.30 USD (126 090 pips)
Общий убыток:
-34.89 USD (100 990 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
1.25%
Макс. загрузка депозита:
4.76%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.19
Длинных трейдов:
32 (47.76%)
Коротких трейдов:
35 (52.24%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-1.74 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.87 USD (2)
Прирост в месяц:
2.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.29 USD
Максимальная:
4.87 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.45% (4.50 USD)
По эквити:
0.25% (2.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|20
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.74 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.48 USD
Макс. убыток в серии: -4.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 131
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
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FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
Official signal for the Perfect Trade FX EA.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
4
100%
67
70%
1%
1.58
0.30
USD
USD
0%
1:500