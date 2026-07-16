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Сигналы / MetaTrader 5 / Perfect Trade EA
Italo Fonseca De Melo Silva

Perfect Trade EA

Italo Fonseca De Melo Silva
Italo Fonseca De Melo Silva

Italo Fonseca De Melo Silva

USE THE SET FILE BELOW IN THE PERFECT TRADE FX SETTINGS:

👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

https://italomelo.com/perfect_trade.set
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 2%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
47 (70.14%)
Убыточных трейдов:
20 (29.85%)
Лучший трейд:
2.74 USD
Худший трейд:
-3.10 USD
Общая прибыль:
55.30 USD (126 090 pips)
Общий убыток:
-34.89 USD (100 990 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
1.25%
Макс. загрузка депозита:
4.76%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.19
Длинных трейдов:
32 (47.76%)
Коротких трейдов:
35 (52.24%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-1.74 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.87 USD (2)
Прирост в месяц:
2.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.29 USD
Максимальная:
4.87 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.45% (4.50 USD)
По эквити:
0.25% (2.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 20
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.74 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.48 USD
Макс. убыток в серии: -4.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
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Official signal for the Perfect Trade FX EA.

Нет отзывов
2026.07.31 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 13:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 12:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.20 12:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 15:29
Share of trading days is too low
2026.07.17 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 14:29
Share of trading days is too low
2026.07.17 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 14:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 13:27
Share of trading days is too low
2026.07.17 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 13:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 22:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 22:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 22:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.16 22:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Perfect Trade EA
999 USD в месяц
2%
0
0
USD
1K
USD
4
100%
67
70%
1%
1.58
0.30
USD
0%
1:500
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