- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
52 (72.22%)
亏损交易:
20 (27.78%)
最好交易:
2.74 USD
最差交易:
-3.10 USD
毛利:
59.19 USD (139 075 pips)
毛利亏损:
-34.89 USD (100 990 pips)
最大连续赢利:
6 (5.08 USD)
最大连续盈利:
6.49 USD (4)
夏普比率:
0.24
交易活动:
1.25%
最大入金加载:
4.76%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
4.99
长期交易:
35 (48.61%)
短期交易:
37 (51.39%)
利润因子:
1.70
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
1.14 USD
平均损失:
-1.74 USD
最大连续失误:
2 (-4.87 USD)
最大连续亏损:
-4.87 USD (2)
每月增长:
2.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.29 USD
最大值:
4.87 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.45% (4.50 USD)
净值:
0.25% (2.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.74 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.08 USD
最大连续亏损: -4.87 USD
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结余
周
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交易
赢%
活动
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预期回报
提取
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每月999 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
4
100%
72
72%
1%
1.69
0.34
USD
USD
0%
1:500