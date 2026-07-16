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Сигналы / MetaTrader 5 / ROCHA 1
Marcus Andrey Marques Da Rocha

ROCHA 1

Marcus Andrey Marques Da Rocha
Marcus Andrey Marques Da Rocha

Marcus Andrey Marques Da Rocha

3 комментария
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 9%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
42 (85.71%)
Убыточных трейдов:
7 (14.29%)
Лучший трейд:
23.94 USD
Худший трейд:
-25.32 USD
Общая прибыль:
121.70 USD (7 643 pips)
Общий убыток:
-83.06 USD (2 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (34.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
1.64%
Макс. загрузка депозита:
7.42%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
27 (55.10%)
Коротких трейдов:
22 (44.90%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-11.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-45.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.78 USD (2)
Прирост в месяц:
8.81%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.79 USD
Максимальная:
56.22 USD (11.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.63% (56.13 USD)
По эквити:
9.70% (45.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.94 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +34.82 USD
Макс. убыток в серии: -45.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Afterprime-Ltd
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.15 × 131
Tickmill-Live
2.81 × 6442
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 1049
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 144
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Exness-MT5Real21
4.75 × 4
TitanFX-MT5-01
4.99 × 82
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real29
5.33 × 3
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
еще 46...
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Нет отзывов
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 15:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 14:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 09:25
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 08:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 07:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.17 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 06:23
Share of trading days is too low
2026.07.17 06:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 06:23
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ROCHA 1
35 USD в месяц
9%
0
0
USD
477
USD
4
87%
49
85%
2%
1.46
0.79
USD
12%
1:500
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