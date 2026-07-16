- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
42 (85.71%)
Убыточных трейдов:
7 (14.29%)
Лучший трейд:
23.94 USD
Худший трейд:
-25.32 USD
Общая прибыль:
121.70 USD (7 643 pips)
Общий убыток:
-83.06 USD (2 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (34.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
1.64%
Макс. загрузка депозита:
7.42%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
27 (55.10%)
Коротких трейдов:
22 (44.90%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-11.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-45.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.78 USD (2)
Прирост в месяц:
8.81%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.79 USD
Максимальная:
56.22 USD (11.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.63% (56.13 USD)
По эквити:
9.70% (45.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.94 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +34.82 USD
Макс. убыток в серии: -45.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
Tickmill-Live
|2.81 × 6442
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 144
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|5.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
4
87%
49
85%
2%
1.46
0.79
USD
USD
12%
1:500