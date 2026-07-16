- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
42 (84.00%)
亏损交易:
8 (16.00%)
最好交易:
23.94 USD
最差交易:
-25.65 USD
毛利:
121.70 USD (7 643 pips)
毛利亏损:
-108.80 USD (3 734 pips)
最大连续赢利:
24 (34.82 USD)
最大连续盈利:
50.70 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
1.64%
最大入金加载:
7.42%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.23
长期交易:
28 (56.00%)
短期交易:
22 (44.00%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
2.90 USD
平均损失:
-13.60 USD
最大连续失误:
2 (-45.78 USD)
最大连续亏损:
-45.78 USD (2)
每月增长:
2.94%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
11.79 USD
最大值:
56.22 USD (11.64%)
相对跌幅:
结余:
11.63% (56.13 USD)
净值:
9.70% (45.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.94 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +34.82 USD
最大连续亏损: -45.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
Tickmill-Live
|2.81 × 6442
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 144
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|5.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
3%
0
0
USD
USD
451
USD
USD
4
88%
50
84%
2%
1.11
0.26
USD
USD
12%
1:500