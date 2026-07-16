- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
50 (42.73%)
Убыточных трейдов:
67 (57.26%)
Лучший трейд:
19 017.00 USD
Худший трейд:
-11 008.00 USD
Общая прибыль:
132 888.75 USD (433 571 pips)
Общий убыток:
-111 893.38 USD (1 059 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (2 060.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 009.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
76.07%
Макс. загрузка депозита:
10.82%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
70 (59.83%)
Коротких трейдов:
47 (40.17%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
179.45 USD
Средняя прибыль:
2 657.78 USD
Средний убыток:
-1 670.05 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-10 897.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-20 033.00 USD (7)
Прирост в месяц:
0.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 563.63 USD
Максимальная:
31 451.00 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.01% (31 439.00 USD)
По эквити:
1.05% (10 825.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ES_U
|70
|6E_U
|17
|BZ_V
|13
|ZN_U
|6
|CL_V
|4
|6E_M
|2
|ES_M
|2
|6A_M
|1
|6A_U
|1
|GC_V
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ES_U
|326
|6E_U
|9.4K
|BZ_V
|14K
|ZN_U
|-651
|CL_V
|-9.3K
|6E_M
|-1.1K
|ES_M
|9.6K
|6A_M
|165
|6A_U
|65
|GC_V
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ES_U
|-20K
|6E_U
|1.1K
|BZ_V
|257
|ZN_U
|-625K
|CL_V
|-232
|6E_M
|-874
|ES_M
|19K
|6A_M
|170
|6A_U
|70
|GC_V
|-66
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19 017.00 USD
Худший трейд: -11 008 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 060.25 USD
Макс. убыток в серии: -10 897.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trading Intraday, y swing algunas veces...
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
10
0%
117
42%
76%
1.18
179.45
USD
USD
3%
1:200