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Сигналы / MetaTrader 5 / FUTURO 6E EURUSD
Wilfredo Rojas Naranjo

FUTURO 6E EURUSD

Wilfredo Rojas Naranjo
Wilfredo Rojas Naranjo

Wilfredo Rojas Naranjo

Trader de tiempo completo con más de 2 años de experiencia, profesional en el área de sistemas, amo los negocios y me encanta viajar
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
50 (42.73%)
Убыточных трейдов:
67 (57.26%)
Лучший трейд:
19 017.00 USD
Худший трейд:
-11 008.00 USD
Общая прибыль:
132 888.75 USD (433 571 pips)
Общий убыток:
-111 893.38 USD (1 059 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (2 060.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 009.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
76.07%
Макс. загрузка депозита:
10.82%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
70 (59.83%)
Коротких трейдов:
47 (40.17%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
179.45 USD
Средняя прибыль:
2 657.78 USD
Средний убыток:
-1 670.05 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-10 897.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-20 033.00 USD (7)
Прирост в месяц:
0.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 563.63 USD
Максимальная:
31 451.00 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.01% (31 439.00 USD)
По эквити:
1.05% (10 825.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ES_U 70
6E_U 17
BZ_V 13
ZN_U 6
CL_V 4
6E_M 2
ES_M 2
6A_M 1
6A_U 1
GC_V 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ES_U 326
6E_U 9.4K
BZ_V 14K
ZN_U -651
CL_V -9.3K
6E_M -1.1K
ES_M 9.6K
6A_M 165
6A_U 65
GC_V -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ES_U -20K
6E_U 1.1K
BZ_V 257
ZN_U -625K
CL_V -232
6E_M -874
ES_M 19K
6A_M 170
6A_U 70
GC_V -66
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19 017.00 USD
Худший трейд: -11 008 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 060.25 USD
Макс. убыток в серии: -10 897.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading Intraday, y swing algunas veces...
Нет отзывов
2026.08.10 23:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.04 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 11:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 17:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FUTURO 6E EURUSD
35 USD в месяц
2%
0
0
USD
1M
USD
10
0%
117
42%
76%
1.18
179.45
USD
3%
1:200
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