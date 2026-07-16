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Wilfredo Rojas Naranjo

FUTURO 6E EURUSD

Wilfredo Rojas Naranjo
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Trader de tiempo completo con más de 2 años de experiencia, profesional en el área de sistemas, amo los negocios y me encanta viajar
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19 017.00 USD
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毛利:
132 888.75 USD (433 571 pips)
毛利亏损:
-118 797.38 USD (1 059 586 pips)
最大连续赢利:
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夏普比率:
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平均利润:
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平均损失:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
ES_U 70
6E_U 17
BZ_V 13
ZN_U 6
CL_V 5
6E_M 2
ES_M 2
6A_M 1
6A_U 1
GC_V 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ES_U 326
6E_U 9.4K
BZ_V 14K
ZN_U -651
CL_V -16K
6E_M -1.1K
ES_M 9.6K
6A_M 165
6A_U 65
GC_V -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ES_U -20K
6E_U 1.1K
BZ_V 257
ZN_U -625K
CL_V -403
6E_M -874
ES_M 19K
6A_M 170
6A_U 70
GC_V -66
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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无数据

Trading Intraday, y swing algunas veces...
没有评论
2026.08.10 23:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.04 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 11:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 17:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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