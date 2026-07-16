- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
50 (42.37%)
亏损交易:
68 (57.63%)
最好交易:
19 017.00 USD
最差交易:
-11 008.00 USD
毛利:
132 888.75 USD (433 571 pips)
毛利亏损:
-118 797.38 USD (1 059 586 pips)
最大连续赢利:
7 (2 060.25 USD)
最大连续盈利:
23 009.00 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
78.11%
最大入金加载:
10.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.45
长期交易:
70 (59.32%)
短期交易:
48 (40.68%)
利润因子:
1.12
预期回报:
119.42 USD
平均利润:
2 657.78 USD
平均损失:
-1 747.02 USD
最大连续失误:
9 (-10 897.00 USD)
最大连续亏损:
-20 033.00 USD (7)
每月增长:
-0.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10 563.63 USD
最大值:
31 451.00 USD (3.02%)
相对跌幅:
结余:
3.01% (31 439.00 USD)
净值:
1.05% (10 825.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ES_U
|70
|6E_U
|17
|BZ_V
|13
|ZN_U
|6
|CL_V
|5
|6E_M
|2
|ES_M
|2
|6A_M
|1
|6A_U
|1
|GC_V
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ES_U
|326
|6E_U
|9.4K
|BZ_V
|14K
|ZN_U
|-651
|CL_V
|-16K
|6E_M
|-1.1K
|ES_M
|9.6K
|6A_M
|165
|6A_U
|65
|GC_V
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ES_U
|-20K
|6E_U
|1.1K
|BZ_V
|257
|ZN_U
|-625K
|CL_V
|-403
|6E_M
|-874
|ES_M
|19K
|6A_M
|170
|6A_U
|70
|GC_V
|-66
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19 017.00 USD
最差交易: -11 008 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 060.25 USD
最大连续亏损: -10 897.00 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
1%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
11
0%
118
42%
78%
1.11
119.42
USD
USD
3%
1:200