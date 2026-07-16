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Сигналы / MetaTrader 5 / KRYPTO 400
Jean-marc Yves Robert Jouffroy

KRYPTO 400

Jean-marc Yves Robert Jouffroy
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Jean-marc Yves Robert Jouffroy

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
48 (46.15%)
Убыточных трейдов:
56 (53.85%)
Лучший трейд:
34.35 USD
Худший трейд:
-14.35 USD
Общая прибыль:
195.60 USD (7 078 pips)
Общий убыток:
-150.94 USD (7 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (20.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.69 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
91.86%
Макс. загрузка депозита:
12.96%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
52 (50.00%)
Коротких трейдов:
52 (50.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
4.08 USD
Средний убыток:
-2.70 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-40.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.63 USD (11)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.98 USD
Максимальная:
42.98 USD (10.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.50% (41.98 USD)
По эквити:
4.81% (18.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 45
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -643
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.35 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +20.19 USD
Макс. убыток в серии: -40.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tradeview-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Support/instruments de trading : 1 seule paire Forex – EURUSD

Style de trading : SWING trading suiveur de tendance avec positions over night mais OFF durant weekends

Fonctionnement Continu pendant la semaine avec periodes OFF(raz) suivant l’évolution des cours

Rendement : entre 30 et 100% suivant niveau de risque/profit désiré

Risque / Stoploss : Stoploss éventuel en principe récupérable en environ 2 à 3 semaines de gains. Un stoploss(perte) est toujours possible mais en principe il ne devrait pas y en avoir.

Stratégie/Marché : Fonctionnement optimum en période « normale » ou « troublée » dès lors qu’il y a des mouvements réguliers sur les cours.

Marché / Risque : Le risque éventuel se situe en cas de période d’attente incertaine prolongée

Risque Krach : Historiquement, ce style de robot est en principe toujours bien positionné en cas de krach (suiveur de tendance) car il y a toujours des prémices avant la grande chute. Les sécurités (fusibles) programmés dans le robot permettent en principe de ne pas se faire mal prendre en se mettant OFF automatiquement en cas de détection de marché anormal ..

Historique :

-        plus d’1 an sans Stoploss/Perte sur le modèle de base en test et amélioration continue

-        8 derniers mois de progression depuis novembre 2025 (200% de gains = 25%/mois en moyenne), avec beaucoup de bugs corrigés pendant cette période.

-        Version actuelle beaucoup plus sécurisée, fiable et avec une très bonne reproductibilité dans le temps, en principe totalement sans bugs.

-        Très bon comportement du robot pendant la récente période de la guerre en Iran 2026.

Plateforme technique :

-        Système sécurisé et automatisé sur VPS utilisé et testé depuis plus de 2 ans sans problème

-        Compte principal unique géré avec copie des trades automatique sur les comptes associés

-        Fonctionnement sur MT5 plateforme de trading no1 mondial


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2026.08.06 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 05:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 02:21
Share of trading days is too low
2026.07.17 02:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 01:19
Share of trading days is too low
2026.07.17 01:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.16 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.16 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.16 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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USD
445
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92%
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