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Jean-marc Yves Robert Jouffroy

KRYPTO 400

Jean-marc Yves Robert Jouffroy
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109
盈利交易:
50 (45.87%)
亏损交易:
59 (54.13%)
最好交易:
34.35 USD
最差交易:
-14.35 USD
毛利:
198.19 USD (7 181 pips)
毛利亏损:
-159.38 USD (8 077 pips)
最大连续赢利:
5 (20.19 USD)
最大连续盈利:
52.69 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
91.86%
最大入金加载:
12.96%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.90
长期交易:
53 (48.62%)
短期交易:
56 (51.38%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-2.70 USD
最大连续失误:
11 (-40.63 USD)
最大连续亏损:
-40.63 USD (11)
每月增长:
9.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
42.98 USD
最大值:
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相对跌幅:
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10.50% (41.98 USD)
净值:
4.81% (18.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -896
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +34.35 USD
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tradeview-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Support/instruments de trading : 1 seule paire Forex – EURUSD

Style de trading : SWING trading suiveur de tendance avec positions over night mais OFF durant weekends

Fonctionnement Continu pendant la semaine avec periodes OFF(raz) suivant l’évolution des cours

Rendement : entre 30 et 100% suivant niveau de risque/profit désiré

Risque / Stoploss : Stoploss éventuel en principe récupérable en environ 2 à 3 semaines de gains. Un stoploss(perte) est toujours possible mais en principe il ne devrait pas y en avoir.

Stratégie/Marché : Fonctionnement optimum en période « normale » ou « troublée » dès lors qu’il y a des mouvements réguliers sur les cours.

Marché / Risque : Le risque éventuel se situe en cas de période d’attente incertaine prolongée

Risque Krach : Historiquement, ce style de robot est en principe toujours bien positionné en cas de krach (suiveur de tendance) car il y a toujours des prémices avant la grande chute. Les sécurités (fusibles) programmés dans le robot permettent en principe de ne pas se faire mal prendre en se mettant OFF automatiquement en cas de détection de marché anormal ..

Historique :

-        plus d’1 an sans Stoploss/Perte sur le modèle de base en test et amélioration continue

-        8 derniers mois de progression depuis novembre 2025 (200% de gains = 25%/mois en moyenne), avec beaucoup de bugs corrigés pendant cette période.

-        Version actuelle beaucoup plus sécurisée, fiable et avec une très bonne reproductibilité dans le temps, en principe totalement sans bugs.

-        Très bon comportement du robot pendant la récente période de la guerre en Iran 2026.

Plateforme technique :

-        Système sécurisé et automatisé sur VPS utilisé et testé depuis plus de 2 ans sans problème

-        Compte principal unique géré avec copie des trades automatique sur les comptes associés

-        Fonctionnement sur MT5 plateforme de trading no1 mondial


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2026.08.06 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 05:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 02:21
Share of trading days is too low
2026.07.17 02:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 01:19
Share of trading days is too low
2026.07.17 01:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.16 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.16 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.16 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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