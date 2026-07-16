- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-896
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tradeview-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Support/instruments de trading : 1 seule paire Forex – EURUSD
Style de trading : SWING trading suiveur de tendance avec positions over night mais OFF durant weekends
Fonctionnement Continu pendant la semaine avec periodes OFF(raz) suivant l’évolution des cours
Rendement : entre 30 et 100% suivant niveau de risque/profit désiré
Risque / Stoploss : Stoploss éventuel en principe récupérable en environ 2 à 3 semaines de gains. Un stoploss(perte) est toujours possible mais en principe il ne devrait pas y en avoir.
Stratégie/Marché : Fonctionnement optimum en période « normale » ou « troublée » dès lors qu’il y a des mouvements réguliers sur les cours.
Marché / Risque : Le risque éventuel se situe en cas de période d’attente incertaine prolongée
Risque Krach : Historiquement, ce style de robot est en principe toujours bien positionné en cas de krach (suiveur de tendance) car il y a toujours des prémices avant la grande chute. Les sécurités (fusibles) programmés dans le robot permettent en principe de ne pas se faire mal prendre en se mettant OFF automatiquement en cas de détection de marché anormal ..
Historique :
- plus d’1 an sans Stoploss/Perte sur le modèle de base en test et amélioration continue
- 8 derniers mois de progression depuis novembre 2025 (200% de gains = 25%/mois en moyenne), avec beaucoup de bugs corrigés pendant cette période.
- Version actuelle beaucoup plus sécurisée, fiable et avec une très bonne reproductibilité dans le temps, en principe totalement sans bugs.
- Très bon comportement du robot pendant la récente période de la guerre en Iran 2026.
Plateforme technique :
- Système sécurisé et automatisé sur VPS utilisé et testé depuis plus de 2 ans sans problème
- Compte principal unique géré avec copie des trades automatique sur les comptes associés
- Fonctionnement sur MT5 plateforme de trading no1 mondial
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