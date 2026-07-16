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Signals / MetaTrader 5 / KRYPTO 400
Jean-marc Yves Robert Jouffroy

KRYPTO 400

Jean-marc Yves Robert Jouffroy
Jean-marc Yves Robert Jouffroy

Jean-marc Yves Robert Jouffroy

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Reliability
4 weeks
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growth since 2026 11%
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1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
101
Profit Trades:
46 (45.54%)
Loss Trades:
55 (54.46%)
Best trade:
34.35 USD
Worst trade:
-14.35 USD
Gross Profit:
193.87 USD (6 906 pips)
Gross Loss:
-149.06 USD (7 568 pips)
Maximum consecutive wins:
5 (20.19 USD)
Maximal consecutive profit:
52.69 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
91.86%
Max deposit load:
12.96%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
26
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
1.04
Long Trades:
51 (50.50%)
Short Trades:
50 (49.50%)
Profit Factor:
1.30
Expected Payoff:
0.44 USD
Average Profit:
4.21 USD
Average Loss:
-2.71 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-40.63 USD)
Maximal consecutive loss:
-40.63 USD (11)
Monthly growth:
11.20%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
42.98 USD
Maximal:
42.98 USD (10.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.50% (41.98 USD)
By Equity:
4.81% (18.26 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 45
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -662
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +34.35 USD
Worst trade: -14 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +20.19 USD
Maximal consecutive loss: -40.63 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tradeview-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Support/instruments de trading : 1 seule paire Forex – EURUSD

Style de trading : SWING trading suiveur de tendance avec positions over night mais OFF durant weekends

Fonctionnement Continu pendant la semaine avec periodes OFF(raz) suivant l’évolution des cours

Rendement : entre 30 et 100% suivant niveau de risque/profit désiré

Risque / Stoploss : Stoploss éventuel en principe récupérable en environ 2 à 3 semaines de gains. Un stoploss(perte) est toujours possible mais en principe il ne devrait pas y en avoir.

Stratégie/Marché : Fonctionnement optimum en période « normale » ou « troublée » dès lors qu’il y a des mouvements réguliers sur les cours.

Marché / Risque : Le risque éventuel se situe en cas de période d’attente incertaine prolongée

Risque Krach : Historiquement, ce style de robot est en principe toujours bien positionné en cas de krach (suiveur de tendance) car il y a toujours des prémices avant la grande chute. Les sécurités (fusibles) programmés dans le robot permettent en principe de ne pas se faire mal prendre en se mettant OFF automatiquement en cas de détection de marché anormal ..

Historique :

-        plus d’1 an sans Stoploss/Perte sur le modèle de base en test et amélioration continue

-        8 derniers mois de progression depuis novembre 2025 (200% de gains = 25%/mois en moyenne), avec beaucoup de bugs corrigés pendant cette période.

-        Version actuelle beaucoup plus sécurisée, fiable et avec une très bonne reproductibilité dans le temps, en principe totalement sans bugs.

-        Très bon comportement du robot pendant la récente période de la guerre en Iran 2026.

Plateforme technique :

-        Système sécurisé et automatisé sur VPS utilisé et testé depuis plus de 2 ans sans problème

-        Compte principal unique géré avec copie des trades automatique sur les comptes associés

-        Fonctionnement sur MT5 plateforme de trading no1 mondial


No reviews
2026.08.06 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 05:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 02:21
Share of trading days is too low
2026.07.17 02:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 01:19
Share of trading days is too low
2026.07.17 01:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.16 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.16 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.16 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
KRYPTO 400
30 USD per month
11%
0
0
USD
445
USD
4
100%
101
45%
92%
1.30
0.44
USD
10%
1:500
Copy

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