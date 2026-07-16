Support/instruments de trading : 1 seule paire Forex – EURUSD

Style de trading : SWING trading suiveur de tendance avec positions over night mais OFF durant weekends

Fonctionnement Continu pendant la semaine avec periodes OFF(raz) suivant l’évolution des cours

Rendement : entre 30 et 100% suivant niveau de risque/profit désiré

Risque / Stoploss : Stoploss éventuel en principe récupérable en environ 2 à 3 semaines de gains. Un stoploss(perte) est toujours possible mais en principe il ne devrait pas y en avoir.

Stratégie/Marché : Fonctionnement optimum en période « normale » ou « troublée » dès lors qu’il y a des mouvements réguliers sur les cours.

Marché / Risque : Le risque éventuel se situe en cas de période d’attente incertaine prolongée

Risque Krach : Historiquement, ce style de robot est en principe toujours bien positionné en cas de krach (suiveur de tendance) car il y a toujours des prémices avant la grande chute. Les sécurités (fusibles) programmés dans le robot permettent en principe de ne pas se faire mal prendre en se mettant OFF automatiquement en cas de détection de marché anormal ..

Historique :

- plus d’1 an sans Stoploss/Perte sur le modèle de base en test et amélioration continue

- 8 derniers mois de progression depuis novembre 2025 (200% de gains = 25%/mois en moyenne), avec beaucoup de bugs corrigés pendant cette période.

- Version actuelle beaucoup plus sécurisée, fiable et avec une très bonne reproductibilité dans le temps, en principe totalement sans bugs.

- Très bon comportement du robot pendant la récente période de la guerre en Iran 2026.

Plateforme technique :

- Système sécurisé et automatisé sur VPS utilisé et testé depuis plus de 2 ans sans problème

- Compte principal unique géré avec copie des trades automatique sur les comptes associés

- Fonctionnement sur MT5 plateforme de trading no1 mondial