- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
6 (37.50%)
Убыточных трейдов:
10 (62.50%)
Лучший трейд:
41.58 USD
Худший трейд:
-8.75 USD
Общая прибыль:
70.91 USD (7 087 pips)
Общий убыток:
-84.08 USD (8 293 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (44.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.19 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
4.78%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
10 (62.50%)
Коротких трейдов:
6 (37.50%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.82 USD
Средняя прибыль:
11.82 USD
Средний убыток:
-8.41 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-49.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.70 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.22 USD
Максимальная:
57.22 USD (11.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.43% (57.15 USD)
По эквити:
1.46% (7.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.58 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +44.19 USD
Макс. убыток в серии: -49.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
GQ V3 , low win ratio around 60%, so needs to be very good patient.
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
Pair: Gold
Risk: 3%
U can choose fixed 0.01 for lower risk.
Better to use same broker to copy , if u have no FXT account , you can register here.
Or u can use FXT copy function on same server , the signal name is : VS Gold G3 system
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
487
USD
USD
4
100%
16
37%
5%
0.84
-0.82
USD
USD
11%
1:500