- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
6 (33.33%)
亏损交易:
12 (66.67%)
最好交易:
41.58 USD
最差交易:
-9.28 USD
毛利:
70.91 USD (7 087 pips)
毛利亏损:
-102.08 USD (10 078 pips)
最大连续赢利:
3 (44.19 USD)
最大连续盈利:
44.19 USD (3)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
4.78%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.54
长期交易:
12 (66.67%)
短期交易:
6 (33.33%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-1.73 USD
平均利润:
11.82 USD
平均损失:
-8.51 USD
最大连续失误:
6 (-49.70 USD)
最大连续亏损:
-49.70 USD (6)
每月增长:
-6.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
57.22 USD
最大值:
57.22 USD (11.44%)
相对跌幅:
结余:
11.43% (57.15 USD)
净值:
1.46% (7.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.58 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +44.19 USD
最大连续亏损: -49.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
GQ V3 , low win ratio around 60%, so needs to be very good patient.
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
Pair: Gold
Risk: 3%
U can choose fixed 0.01 for lower risk.
Better to use same broker to copy , if u have no FXT account , you can register here.
Or u can use FXT copy function on same server , the signal name is : VS Gold G3 system
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
-6%
0
0
USD
USD
469
USD
USD
4
100%
18
33%
5%
0.69
-1.73
USD
USD
11%
1:500