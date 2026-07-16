信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold GQ3 FTX 500 3P
Qi Kai Fan

Gold GQ3 FTX 500 3P

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
大家好，很高兴能在mql5社区遇见各位外汇交易爱好者。
我发布了一定数量的信号，有一些只是为了方便我管理，比如有些1000杠杆的帐号是不能跟单的，系统限制。
如果您有兴趣跟我的信号，每个系统都添加了描述，有资金要求说明的，建议按照要求，不建议太小。或者具体可以私信。
而排名相对靠后的，不一定差，这是因为资金更多的帐号，设置的仓位更低，为了进一步控制风险。
如果您不想支付每个月的订阅费，也是可以的，最好注册帐号在我的代理名下，直接在我开设信号的交易平台跟单即可，具体可私信。
1 产品 24 信号 1 主题
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2026 -6%
FXTRADING.com-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
18
盈利交易:
6 (33.33%)
亏损交易:
12 (66.67%)
最好交易:
41.58 USD
最差交易:
-9.28 USD
毛利:
70.91 USD (7 087 pips)
毛利亏损:
-102.08 USD (10 078 pips)
最大连续赢利:
3 (44.19 USD)
最大连续盈利:
44.19 USD (3)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
4.78%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.54
长期交易:
12 (66.67%)
短期交易:
6 (33.33%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-1.73 USD
平均利润:
11.82 USD
平均损失:
-8.51 USD
最大连续失误:
6 (-49.70 USD)
最大连续亏损:
-49.70 USD (6)
每月增长:
-6.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
57.22 USD
最大值:
57.22 USD (11.44%)
相对跌幅:
结余:
11.43% (57.15 USD)
净值:
1.46% (7.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro -31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.58 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +44.19 USD
最大连续亏损: -49.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

GQ V3 , low win ratio around 60%, so needs to be very good patient.

One order per time with SL,  no Martingale, no Grid.

Pair: Gold

Risk:  3%     

U can choose fixed 0.01 for lower risk.


Better to use same broker to copy , if u have no FXT account , you can register here.

Or u can use FXT copy function on same server ,  the signal name is :   VS Gold G3 system


没有评论
2026.07.28 12:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 15:29
Share of trading days is too low
2026.07.17 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 14:29
Share of trading days is too low
2026.07.17 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.16 15:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 15:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 15:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.16 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.16 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold GQ3 FTX 500 3P
每月49 USD
-6%
0
0
USD
469
USD
4
100%
18
33%
5%
0.69
-1.73
USD
11%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载