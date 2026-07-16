Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6 0.00 × 21 FusionMarkets-Live 0.80 × 494 OctaFX-Real 2.25 × 4 GoMarkets-Live 7.51 × 177 ICMarketsSC-MT5-4 12.15 × 33 FPMarketsSC-Live 12.52 × 307 Exness-MT5Real31 17.91 × 34 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика