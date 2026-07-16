- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
157 (83.95%)
Убыточных трейдов:
30 (16.04%)
Лучший трейд:
446.79 USD
Худший трейд:
-562.24 USD
Общая прибыль:
11 081.18 USD (32 870 pips)
Общий убыток:
-7 272.80 USD (17 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (793.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 299.52 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
1.41%
Макс. загрузка депозита:
32.50%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.63
Длинных трейдов:
112 (59.89%)
Коротких трейдов:
75 (40.11%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
20.37 USD
Средняя прибыль:
70.58 USD
Средний убыток:
-242.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-562.24 USD (1)
Прирост в месяц:
17.27%
Годовой прогноз:
209.56%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 048.67 USD (10.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (1 048.67 USD)
По эквити:
7.87% (8.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|100
|XAUUSD
|61
|GBPUSD
|21
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|3.8K
|XAUUSD
|101
|GBPUSD
|-143
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|6.6K
|XAUUSD
|8.4K
|GBPUSD
|-334
|AUDUSD
|412
|EURUSD
|400
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +446.79 USD
Худший трейд: -562 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +793.38 USD
Макс. убыток в серии: -7.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 21
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
|
GoMarkets-Live
|7.51 × 177
|
ICMarketsSC-MT5-4
|12.15 × 33
|
FPMarketsSC-Live
|12.52 × 307
|
Exness-MT5Real31
|17.91 × 34
xauusd scalp
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
92%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
71
89%
187
83%
1%
1.52
20.37
USD
USD
9%
1:500