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Сигналы / MetaTrader 5 / Dan old
Daniel Moreira Rolim De Morais

Dan old

Daniel Moreira Rolim De Morais
Daniel Moreira Rolim De Morais

Daniel Moreira Rolim De Morais

0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 92%
FPMarketsSC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
157 (83.95%)
Убыточных трейдов:
30 (16.04%)
Лучший трейд:
446.79 USD
Худший трейд:
-562.24 USD
Общая прибыль:
11 081.18 USD (32 870 pips)
Общий убыток:
-7 272.80 USD (17 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (793.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 299.52 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
1.41%
Макс. загрузка депозита:
32.50%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.63
Длинных трейдов:
112 (59.89%)
Коротких трейдов:
75 (40.11%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
20.37 USD
Средняя прибыль:
70.58 USD
Средний убыток:
-242.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-562.24 USD (1)
Прирост в месяц:
17.27%
Годовой прогноз:
209.56%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 048.67 USD (10.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (1 048.67 USD)
По эквити:
7.87% (8.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 100
XAUUSD 61
GBPUSD 21
AUDUSD 3
EURUSD 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 3.8K
XAUUSD 101
GBPUSD -143
AUDUSD 12
EURUSD 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 6.6K
XAUUSD 8.4K
GBPUSD -334
AUDUSD 412
EURUSD 400
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +446.79 USD
Худший трейд: -562 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +793.38 USD
Макс. убыток в серии: -7.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FusionMarkets-Live
0.80 × 494
OctaFX-Real
2.25 × 4
GoMarkets-Live
7.51 × 177
ICMarketsSC-MT5-4
12.15 × 33
FPMarketsSC-Live
12.52 × 307
Exness-MT5Real31
17.91 × 34
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xauusd scalp
Нет отзывов
2026.08.03 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.17 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 00:19
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.54% of days out of 472 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 13:11
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dan old
30 USD в месяц
92%
0
0
USD
1.5K
USD
71
89%
187
83%
1%
1.52
20.37
USD
9%
1:500
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