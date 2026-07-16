- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
195
盈利交易:
162 (83.07%)
亏损交易:
33 (16.92%)
最好交易:
446.79 USD
最差交易:
-562.24 USD
毛利:
11 123.64 USD (34 991 pips)
毛利亏损:
-7 295.96 USD (18 604 pips)
最大连续赢利:
18 (793.38 USD)
最大连续盈利:
1 299.52 USD (11)
夏普比率:
0.16
交易活动:
1.41%
最大入金加载:
32.50%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
7 小时
采收率:
3.65
长期交易:
116 (59.49%)
短期交易:
79 (40.51%)
利润因子:
1.52
预期回报:
19.63 USD
平均利润:
68.66 USD
平均损失:
-221.09 USD
最大连续失误:
2 (-19.46 USD)
最大连续亏损:
-562.24 USD (1)
每月增长:
18.78%
年度预测:
227.88%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 048.67 USD (10.72%)
相对跌幅:
结余:
9.35% (1 048.67 USD)
净值:
7.87% (8.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|100
|XAUUSD
|69
|GBPUSD
|21
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|3.8K
|XAUUSD
|120
|GBPUSD
|-143
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|6.6K
|XAUUSD
|9.3K
|GBPUSD
|-334
|AUDUSD
|412
|EURUSD
|400
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +446.79 USD
最差交易: -562 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +793.38 USD
最大连续亏损: -19.46 USD
xauusd scalp
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
95%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
72
89%
195
83%
1%
1.52
19.63
USD
USD
9%
1:500