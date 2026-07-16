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Сигналы / MetaTrader 5 / Golden Panda
Colin Low

Golden Panda

Colin Low
Colin Low

Colin Low

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 189%
Exness-MT5Real26
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
589
Прибыльных трейдов:
408 (69.26%)
Убыточных трейдов:
181 (30.73%)
Лучший трейд:
1 222 433.24 IDR
Худший трейд:
-943 667.41 IDR
Общая прибыль:
38 848 704.47 IDR (27 048 451 pips)
Общий убыток:
-26 175 493.64 IDR (2 748 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (2 562 358.27 IDR)
Макс. прибыль в серии:
3 110 540.75 IDR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
76.52%
Макс. загрузка депозита:
5.80%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.14
Длинных трейдов:
330 (56.03%)
Коротких трейдов:
259 (43.97%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
21 516.49 IDR
Средняя прибыль:
95 217.41 IDR
Средний убыток:
-144 615.99 IDR
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 654 851.32 IDR)
Макс. убыток в серии:
-3 410 052.04 IDR (7)
Прирост в месяц:
31.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
188 298.65 IDR
Максимальная:
4 036 850.28 IDR (29.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.74% (3 045 692.87 IDR)
По эквити:
12.40% (2 485 451.63 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 422
BTCUSD 155
BTCUSDT 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 96
BTCUSDT 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 730K
BTCUSD 384K
BTCUSDT 1.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 222 433.24 IDR
Худший трейд: -943 667 IDR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 562 358.27 IDR
Макс. убыток в серии: -2 654 851.32 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
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'Slow is smooth and smooth is fast'
Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.09 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.08 15:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.08 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 20:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 18:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 10:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.16 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Panda
99 USD в месяц
189%
0
0
USD
20M
IDR
8
0%
589
69%
77%
1.48
21 516.49
IDR
29%
1:500
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