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Всего трейдов:
589
Прибыльных трейдов:
408 (69.26%)
Убыточных трейдов:
181 (30.73%)
Лучший трейд:
1 222 433.24 IDR
Худший трейд:
-943 667.41 IDR
Общая прибыль:
38 848 704.47 IDR (27 048 451 pips)
Общий убыток:
-26 175 493.64 IDR (2 748 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (2 562 358.27 IDR)
Макс. прибыль в серии:
3 110 540.75 IDR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
76.52%
Макс. загрузка депозита:
5.80%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.14
Длинных трейдов:
330 (56.03%)
Коротких трейдов:
259 (43.97%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
21 516.49 IDR
Средняя прибыль:
95 217.41 IDR
Средний убыток:
-144 615.99 IDR
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 654 851.32 IDR)
Макс. убыток в серии:
-3 410 052.04 IDR (7)
Прирост в месяц:
31.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
188 298.65 IDR
Максимальная:
4 036 850.28 IDR (29.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.74% (3 045 692.87 IDR)
По эквити:
12.40% (2 485 451.63 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|422
|BTCUSD
|155
|BTCUSDT
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|96
|BTCUSDT
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|730K
|BTCUSD
|384K
|BTCUSDT
|1.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 222 433.24 IDR
Худший трейд: -943 667 IDR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 562 358.27 IDR
Макс. убыток в серии: -2 654 851.32 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
'Slow is smooth and smooth is fast'
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
189%
0
0
USD
USD
20M
IDR
IDR
8
0%
589
69%
77%
1.48
21 516.49
IDR
IDR
29%
1:500