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信号 / MetaTrader 5 / Golden Panda
Colin Low

Golden Panda

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盈利交易:
435 (67.44%)
亏损交易:
210 (32.56%)
最好交易:
1 222 433.24 IDR
最差交易:
-966 752.34 IDR
毛利:
41 932 610.62 IDR (27 175 257 pips)
毛利亏损:
-30 259 716.07 IDR (2 866 053 pips)
最大连续赢利:
48 (2 562 358.27 IDR)
最大连续盈利:
3 110 540.75 IDR (11)
夏普比率:
0.11
交易活动:
72.71%
最大入金加载:
13.53%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
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平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.89
长期交易:
354 (54.88%)
短期交易:
291 (45.12%)
利润因子:
1.39
预期回报:
18 097.51 IDR
平均利润:
96 396.81 IDR
平均损失:
-144 093.89 IDR
最大连续失误:
11 (-2 654 851.32 IDR)
最大连续亏损:
-3 410 052.04 IDR (7)
每月增长:
12.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
188 298.65 IDR
最大值:
4 036 850.28 IDR (29.25%)
相对跌幅:
结余:
28.74% (3 045 692.87 IDR)
净值:
12.40% (2 485 451.63 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 478
BTCUSD 155
BTCUSDT 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 96
BTCUSDT 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 740K
BTCUSD 384K
BTCUSDT 1.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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最好交易: +1 222 433.24 IDR
最差交易: -966 752 IDR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 562 358.27 IDR
最大连续亏损: -2 654 851.32 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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EightcapGlobal-Live
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'Slow is smooth and smooth is fast'
没有评论
2026.08.10 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.09 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.08 15:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.08 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 20:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 18:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 10:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.16 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
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67%
73%
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