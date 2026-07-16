- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
645
盈利交易:
435 (67.44%)
亏损交易:
210 (32.56%)
最好交易:
1 222 433.24 IDR
最差交易:
-966 752.34 IDR
毛利:
41 932 610.62 IDR (27 175 257 pips)
毛利亏损:
-30 259 716.07 IDR (2 866 053 pips)
最大连续赢利:
48 (2 562 358.27 IDR)
最大连续盈利:
3 110 540.75 IDR (11)
夏普比率:
0.11
交易活动:
72.71%
最大入金加载:
13.53%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
137
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.89
长期交易:
354 (54.88%)
短期交易:
291 (45.12%)
利润因子:
1.39
预期回报:
18 097.51 IDR
平均利润:
96 396.81 IDR
平均损失:
-144 093.89 IDR
最大连续失误:
11 (-2 654 851.32 IDR)
最大连续亏损:
-3 410 052.04 IDR (7)
每月增长:
12.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
188 298.65 IDR
最大值:
4 036 850.28 IDR (29.25%)
相对跌幅:
结余:
28.74% (3 045 692.87 IDR)
净值:
12.40% (2 485 451.63 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|478
|BTCUSD
|155
|BTCUSDT
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|96
|BTCUSDT
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|740K
|BTCUSD
|384K
|BTCUSDT
|1.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 222 433.24 IDR
最差交易: -966 752 IDR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 562 358.27 IDR
最大连续亏损: -2 654 851.32 IDR
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赢%
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PF
预期回报
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杠杆
每月99 USD
174%
0
0
USD
USD
18M
IDR
IDR
8
0%
645
67%
73%
1.38
18 097.51
IDR
IDR
29%
1:500