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Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Orion Hantec
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Orion Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 32%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
592
Прибыльных трейдов:
538 (90.87%)
Убыточных трейдов:
54 (9.12%)
Лучший трейд:
15.16 USD
Худший трейд:
-26.53 USD
Общая прибыль:
574.36 USD (83 505 pips)
Общий убыток:
-272.63 USD (30 071 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (48.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.58 USD (71)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.16%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.69
Длинных трейдов:
241 (40.71%)
Коротких трейдов:
351 (59.29%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.07 USD
Средний убыток:
-5.05 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-61.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.44 USD (10)
Прирост в месяц:
6.15%
Годовой прогноз:
74.67%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.63 USD
Максимальная:
81.67 USD (6.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.94% (81.67 USD)
По эквити:
24.83% (283.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 94
AUDCAD 80
EURJPY 61
USDCHF 54
GBPAUD 46
EURCAD 41
GBPSGD 36
NZDCAD 32
NZDJPY 30
USDSGD 21
GBPCAD 21
NZDUSD 15
USDJPY 15
EURAUD 10
EURSGD 10
AUDCHF 6
GBPJPY 4
EURUSD 3
EURCHF 3
GBPUSD 3
USDCAD 3
NZDCHF 2
GBPCHF 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 35
AUDCAD 32
EURJPY 38
USDCHF 46
GBPAUD 21
EURCAD 23
GBPSGD 7
NZDCAD 14
NZDJPY 14
USDSGD 1
GBPCAD -7
NZDUSD 9
USDJPY 39
EURAUD -10
EURSGD 11
AUDCHF 8
GBPJPY 11
EURUSD 1
EURCHF 6
GBPUSD 4
USDCAD 1
NZDCHF -8
GBPCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 7.9K
AUDCAD 4.8K
EURJPY 6.7K
USDCHF 3.8K
GBPAUD 3.6K
EURCAD 3.6K
GBPSGD 1.8K
NZDCAD 2.2K
NZDJPY 2.7K
USDSGD 1.1K
GBPCAD 3.2K
NZDUSD 966
USDJPY 6.1K
EURAUD -505
EURSGD 1.5K
AUDCHF 612
GBPJPY 1.7K
EURUSD 302
EURCHF 559
GBPUSD 357
USDCAD 418
NZDCHF -286
GBPCHF 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.16 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 71
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +48.53 USD
Макс. убыток в серии: -61.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid Orion Hantec
50 USD в месяц
32%
0
0
USD
1.2K
USD
19
96%
592
90%
100%
2.10
0.51
USD
25%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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