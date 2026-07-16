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- Баланс
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- Просадка
Всего трейдов:
592
Прибыльных трейдов:
538 (90.87%)
Убыточных трейдов:
54 (9.12%)
Лучший трейд:
15.16 USD
Худший трейд:
-26.53 USD
Общая прибыль:
574.36 USD (83 505 pips)
Общий убыток:
-272.63 USD (30 071 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (48.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.58 USD (71)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.16%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.69
Длинных трейдов:
241 (40.71%)
Коротких трейдов:
351 (59.29%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.07 USD
Средний убыток:
-5.05 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-61.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.44 USD (10)
Прирост в месяц:
6.15%
Годовой прогноз:
74.67%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.63 USD
Максимальная:
81.67 USD (6.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.94% (81.67 USD)
По эквити:
24.83% (283.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|94
|AUDCAD
|80
|EURJPY
|61
|USDCHF
|54
|GBPAUD
|46
|EURCAD
|41
|GBPSGD
|36
|NZDCAD
|32
|NZDJPY
|30
|USDSGD
|21
|GBPCAD
|21
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|15
|EURAUD
|10
|EURSGD
|10
|AUDCHF
|6
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|3
|EURCHF
|3
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|35
|AUDCAD
|32
|EURJPY
|38
|USDCHF
|46
|GBPAUD
|21
|EURCAD
|23
|GBPSGD
|7
|NZDCAD
|14
|NZDJPY
|14
|USDSGD
|1
|GBPCAD
|-7
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|39
|EURAUD
|-10
|EURSGD
|11
|AUDCHF
|8
|GBPJPY
|11
|EURUSD
|1
|EURCHF
|6
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|1
|NZDCHF
|-8
|GBPCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|7.9K
|AUDCAD
|4.8K
|EURJPY
|6.7K
|USDCHF
|3.8K
|GBPAUD
|3.6K
|EURCAD
|3.6K
|GBPSGD
|1.8K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDJPY
|2.7K
|USDSGD
|1.1K
|GBPCAD
|3.2K
|NZDUSD
|966
|USDJPY
|6.1K
|EURAUD
|-505
|EURSGD
|1.5K
|AUDCHF
|612
|GBPJPY
|1.7K
|EURUSD
|302
|EURCHF
|559
|GBPUSD
|357
|USDCAD
|418
|NZDCHF
|-286
|GBPCHF
|500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.16 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 71
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +48.53 USD
Макс. убыток в серии: -61.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
19
96%
592
90%
100%
2.10
0.51
USD
USD
25%
1:500