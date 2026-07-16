信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid Orion Hantec
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid Orion Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 33%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
608
盈利交易:
552 (90.78%)
亏损交易:
56 (9.21%)
最好交易:
16.86 USD
最差交易:
-26.53 USD
毛利:
616.05 USD (90 156 pips)
毛利亏损:
-302.10 USD (35 250 pips)
最大连续赢利:
74 (48.53 USD)
最大连续盈利:
58.58 USD (71)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.16%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.84
长期交易:
250 (41.12%)
短期交易:
358 (58.88%)
利润因子:
2.04
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
1.12 USD
平均损失:
-5.39 USD
最大连续失误:
10 (-61.44 USD)
最大连续亏损:
-61.44 USD (10)
每月增长:
8.38%
年度预测:
101.73%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1.63 USD
最大值:
81.67 USD (6.94%)
相对跌幅:
结余:
6.94% (81.67 USD)
净值:
24.83% (283.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 102
AUDCAD 81
EURJPY 61
USDCHF 56
GBPAUD 46
EURCAD 41
GBPSGD 36
NZDCAD 35
NZDJPY 31
GBPCAD 22
USDSGD 21
NZDUSD 15
USDJPY 15
EURAUD 10
EURSGD 10
AUDCHF 6
GBPJPY 4
EURUSD 3
EURCHF 3
GBPUSD 3
USDCAD 3
NZDCHF 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 40
AUDCAD 32
EURJPY 38
USDCHF 49
GBPAUD 21
EURCAD 23
GBPSGD 7
NZDCAD 16
NZDJPY 14
GBPCAD -6
USDSGD 1
NZDUSD 9
USDJPY 39
EURAUD -10
EURSGD 11
AUDCHF 8
GBPJPY 11
EURUSD 1
EURCHF 6
GBPUSD 4
USDCAD 1
NZDCHF -8
GBPCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 8.5K
AUDCAD 4.8K
EURJPY 6.7K
USDCHF 4K
GBPAUD 3.6K
EURCAD 3.6K
GBPSGD 1.8K
NZDCAD 2.5K
NZDJPY 2.8K
GBPCAD 3.4K
USDSGD 1.1K
NZDUSD 966
USDJPY 6.1K
EURAUD -505
EURSGD 1.5K
AUDCHF 612
GBPJPY 1.7K
EURUSD 302
EURCHF 559
GBPUSD 357
USDCAD 418
NZDCHF -286
GBPCHF 500
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.86 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 71
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +48.53 USD
最大连续亏损: -61.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Cryptowanlanid Orion Hantec
每月50 USD
33%
0
0
USD
1.2K
USD
19
96%
608
90%
100%
2.03
0.52
USD
25%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载