- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
608
盈利交易:
552 (90.78%)
亏损交易:
56 (9.21%)
最好交易:
16.86 USD
最差交易:
-26.53 USD
毛利:
616.05 USD (90 156 pips)
毛利亏损:
-302.10 USD (35 250 pips)
最大连续赢利:
74 (48.53 USD)
最大连续盈利:
58.58 USD (71)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.16%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.84
长期交易:
250 (41.12%)
短期交易:
358 (58.88%)
利润因子:
2.04
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
1.12 USD
平均损失:
-5.39 USD
最大连续失误:
10 (-61.44 USD)
最大连续亏损:
-61.44 USD (10)
每月增长:
8.38%
年度预测:
101.73%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1.63 USD
最大值:
81.67 USD (6.94%)
相对跌幅:
结余:
6.94% (81.67 USD)
净值:
24.83% (283.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|102
|AUDCAD
|81
|EURJPY
|61
|USDCHF
|56
|GBPAUD
|46
|EURCAD
|41
|GBPSGD
|36
|NZDCAD
|35
|NZDJPY
|31
|GBPCAD
|22
|USDSGD
|21
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|15
|EURAUD
|10
|EURSGD
|10
|AUDCHF
|6
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|3
|EURCHF
|3
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|40
|AUDCAD
|32
|EURJPY
|38
|USDCHF
|49
|GBPAUD
|21
|EURCAD
|23
|GBPSGD
|7
|NZDCAD
|16
|NZDJPY
|14
|GBPCAD
|-6
|USDSGD
|1
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|39
|EURAUD
|-10
|EURSGD
|11
|AUDCHF
|8
|GBPJPY
|11
|EURUSD
|1
|EURCHF
|6
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|1
|NZDCHF
|-8
|GBPCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|8.5K
|AUDCAD
|4.8K
|EURJPY
|6.7K
|USDCHF
|4K
|GBPAUD
|3.6K
|EURCAD
|3.6K
|GBPSGD
|1.8K
|NZDCAD
|2.5K
|NZDJPY
|2.8K
|GBPCAD
|3.4K
|USDSGD
|1.1K
|NZDUSD
|966
|USDJPY
|6.1K
|EURAUD
|-505
|EURSGD
|1.5K
|AUDCHF
|612
|GBPJPY
|1.7K
|EURUSD
|302
|EURCHF
|559
|GBPUSD
|357
|USDCAD
|418
|NZDCHF
|-286
|GBPCHF
|500
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.86 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 71
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +48.53 USD
最大连续亏损: -61.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
33%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
19
96%
608
90%
100%
2.03
0.52
USD
USD
25%
1:500