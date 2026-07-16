- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
912
Прибыльных трейдов:
828 (90.78%)
Убыточных трейдов:
84 (9.21%)
Лучший трейд:
14.70 USD
Худший трейд:
-26.53 USD
Общая прибыль:
967.85 USD (299 342 pips)
Общий убыток:
-344.70 USD (38 957 pips)
Макс. серия выигрышей:
103 (105.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.15 USD (103)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.86%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.13
Длинных трейдов:
388 (42.54%)
Коротких трейдов:
524 (57.46%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
1.17 USD
Средний убыток:
-4.10 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-72.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.78 USD (10)
Прирост в месяц:
9.48%
Годовой прогноз:
115.03%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.54 USD
Максимальная:
101.67 USD (6.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.72% (101.67 USD)
По эквити:
31.71% (476.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|140
|EURCAD
|92
|AUDCAD
|87
|EURJPY
|85
|USDCHF
|77
|GBPCAD
|64
|NZDCAD
|53
|GBPAUD
|49
|GBPSGD
|48
|NZDJPY
|44
|USDJPY
|28
|NZDUSD
|23
|EURGBP
|20
|USDSGD
|19
|EURAUD
|17
|GBPJPY
|10
|EURCHF
|8
|EURSGD
|8
|AUDCHF
|7
|NZDCHF
|7
|EURUSD
|6
|GBPCHF
|6
|GBPUSD
|5
|CADCHF
|4
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|111
|EURCAD
|55
|AUDCAD
|50
|EURJPY
|77
|USDCHF
|75
|GBPCAD
|2
|NZDCAD
|30
|GBPAUD
|22
|GBPSGD
|5
|NZDJPY
|13
|USDJPY
|65
|NZDUSD
|22
|EURGBP
|11
|USDSGD
|4
|EURAUD
|-16
|GBPJPY
|19
|EURCHF
|20
|EURSGD
|8
|AUDCHF
|15
|NZDCHF
|7
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|16
|GBPUSD
|5
|CADCHF
|7
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|21K
|EURCAD
|8.6K
|AUDCAD
|7.8K
|EURJPY
|13K
|USDCHF
|6.1K
|GBPCAD
|7.1K
|NZDCAD
|4.6K
|GBPAUD
|3.8K
|GBPSGD
|2K
|NZDJPY
|2.2K
|USDJPY
|10K
|NZDUSD
|2.3K
|EURGBP
|926
|USDSGD
|796
|EURAUD
|-1.1K
|GBPJPY
|3.1K
|EURCHF
|1.7K
|EURSGD
|1.1K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDCHF
|573
|EURUSD
|822
|GBPCHF
|1.3K
|GBPUSD
|500
|CADCHF
|556
|USDCAD
|419
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.70 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 103
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +105.15 USD
Макс. убыток в серии: -72.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
19
96%
912
90%
100%
2.80
0.68
USD
USD
32%
1:500