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Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid King Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 58%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
912
Прибыльных трейдов:
828 (90.78%)
Убыточных трейдов:
84 (9.21%)
Лучший трейд:
14.70 USD
Худший трейд:
-26.53 USD
Общая прибыль:
967.85 USD (299 342 pips)
Общий убыток:
-344.70 USD (38 957 pips)
Макс. серия выигрышей:
103 (105.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.15 USD (103)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.86%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.13
Длинных трейдов:
388 (42.54%)
Коротких трейдов:
524 (57.46%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
1.17 USD
Средний убыток:
-4.10 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-72.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.78 USD (10)
Прирост в месяц:
9.48%
Годовой прогноз:
115.03%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.54 USD
Максимальная:
101.67 USD (6.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.72% (101.67 USD)
По эквити:
31.71% (476.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 140
EURCAD 92
AUDCAD 87
EURJPY 85
USDCHF 77
GBPCAD 64
NZDCAD 53
GBPAUD 49
GBPSGD 48
NZDJPY 44
USDJPY 28
NZDUSD 23
EURGBP 20
USDSGD 19
EURAUD 17
GBPJPY 10
EURCHF 8
EURSGD 8
AUDCHF 7
NZDCHF 7
EURUSD 6
GBPCHF 6
GBPUSD 5
CADCHF 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 111
EURCAD 55
AUDCAD 50
EURJPY 77
USDCHF 75
GBPCAD 2
NZDCAD 30
GBPAUD 22
GBPSGD 5
NZDJPY 13
USDJPY 65
NZDUSD 22
EURGBP 11
USDSGD 4
EURAUD -16
GBPJPY 19
EURCHF 20
EURSGD 8
AUDCHF 15
NZDCHF 7
EURUSD 3
GBPCHF 16
GBPUSD 5
CADCHF 7
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 21K
EURCAD 8.6K
AUDCAD 7.8K
EURJPY 13K
USDCHF 6.1K
GBPCAD 7.1K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 3.8K
GBPSGD 2K
NZDJPY 2.2K
USDJPY 10K
NZDUSD 2.3K
EURGBP 926
USDSGD 796
EURAUD -1.1K
GBPJPY 3.1K
EURCHF 1.7K
EURSGD 1.1K
AUDCHF 1.1K
NZDCHF 573
EURUSD 822
GBPCHF 1.3K
GBPUSD 500
CADCHF 556
USDCAD 419
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.70 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 103
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +105.15 USD
Макс. убыток в серии: -72.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.21 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 10:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid King Hantec
50 USD в месяц
58%
0
0
USD
1.6K
USD
19
96%
912
90%
100%
2.80
0.68
USD
32%
1:500
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