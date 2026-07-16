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Signals / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid King Hantec
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid King Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 reviews
Reliability
18 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2026 57%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
904
Profit Trades:
820 (90.70%)
Loss Trades:
84 (9.29%)
Best trade:
14.70 USD
Worst trade:
-26.53 USD
Gross Profit:
958.82 USD (297 927 pips)
Gross Loss:
-344.70 USD (38 957 pips)
Maximum consecutive wins:
103 (105.15 USD)
Maximal consecutive profit:
105.15 USD (103)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
13.86%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
52
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
6.04
Long Trades:
383 (42.37%)
Short Trades:
521 (57.63%)
Profit Factor:
2.78
Expected Payoff:
0.68 USD
Average Profit:
1.17 USD
Average Loss:
-4.10 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-72.78 USD)
Maximal consecutive loss:
-72.78 USD (10)
Monthly growth:
9.01%
Annual Forecast:
109.30%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
2.54 USD
Maximal:
101.67 USD (6.72%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.72% (101.67 USD)
By Equity:
31.71% (476.84 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 137
EURCAD 90
AUDCAD 87
EURJPY 83
USDCHF 77
GBPCAD 64
NZDCAD 53
GBPAUD 49
GBPSGD 48
NZDJPY 43
USDJPY 28
NZDUSD 23
EURGBP 20
USDSGD 19
EURAUD 17
GBPJPY 10
EURCHF 8
EURSGD 8
AUDCHF 7
NZDCHF 7
EURUSD 6
GBPCHF 6
GBPUSD 5
CADCHF 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 109
EURCAD 54
AUDCAD 50
EURJPY 72
USDCHF 75
GBPCAD 2
NZDCAD 30
GBPAUD 22
GBPSGD 5
NZDJPY 11
USDJPY 65
NZDUSD 22
EURGBP 11
USDSGD 4
EURAUD -16
GBPJPY 19
EURCHF 20
EURSGD 8
AUDCHF 15
NZDCHF 7
EURUSD 3
GBPCHF 16
GBPUSD 5
CADCHF 7
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 20K
EURCAD 8.5K
AUDCAD 7.8K
EURJPY 13K
USDCHF 6.1K
GBPCAD 7.1K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 3.8K
GBPSGD 2K
NZDJPY 2K
USDJPY 10K
NZDUSD 2.3K
EURGBP 926
USDSGD 796
EURAUD -1.1K
GBPJPY 3.1K
EURCHF 1.7K
EURSGD 1.1K
AUDCHF 1.1K
NZDCHF 573
EURUSD 822
GBPCHF 1.3K
GBPUSD 500
CADCHF 556
USDCAD 419
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +14.70 USD
Worst trade: -27 USD
Maximum consecutive wins: 103
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +105.15 USD
Maximal consecutive loss: -72.78 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "HantecMarketsMU-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.07.21 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 10:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Cryptowanlanid King Hantec
50 USD per month
57%
0
0
USD
1.6K
USD
18
96%
904
90%
100%
2.78
0.68
USD
32%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.