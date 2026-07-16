- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
939
盈利交易:
851 (90.62%)
亏损交易:
88 (9.37%)
最好交易:
16.84 USD
最差交易:
-26.53 USD
毛利:
1 035.40 USD (310 282 pips)
毛利亏损:
-391.78 USD (47 255 pips)
最大连续赢利:
103 (105.15 USD)
最大连续盈利:
105.15 USD (103)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.86%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
75
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.33
长期交易:
405 (43.13%)
短期交易:
534 (56.87%)
利润因子:
2.64
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
1.22 USD
平均损失:
-4.45 USD
最大连续失误:
10 (-72.78 USD)
最大连续亏损:
-72.78 USD (10)
每月增长:
9.76%
年度预测:
118.41%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.54 USD
最大值:
101.67 USD (6.72%)
相对跌幅:
结余:
6.72% (101.67 USD)
净值:
31.71% (476.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|154
|EURCAD
|94
|AUDCAD
|88
|EURJPY
|85
|USDCHF
|79
|GBPCAD
|67
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|49
|GBPSGD
|48
|NZDJPY
|45
|USDJPY
|28
|NZDUSD
|23
|EURGBP
|20
|USDSGD
|19
|EURAUD
|17
|GBPJPY
|10
|EURCHF
|8
|EURSGD
|8
|AUDCHF
|7
|NZDCHF
|7
|EURUSD
|6
|GBPCHF
|6
|GBPUSD
|5
|CADCHF
|4
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|120
|EURCAD
|56
|AUDCAD
|51
|EURJPY
|77
|USDCHF
|78
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|32
|GBPAUD
|22
|GBPSGD
|5
|NZDJPY
|13
|USDJPY
|65
|NZDUSD
|22
|EURGBP
|11
|USDSGD
|4
|EURAUD
|-16
|GBPJPY
|19
|EURCHF
|20
|EURSGD
|8
|AUDCHF
|15
|NZDCHF
|7
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|16
|GBPUSD
|5
|CADCHF
|7
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|22K
|EURCAD
|8.9K
|AUDCAD
|7.9K
|EURJPY
|13K
|USDCHF
|6.3K
|GBPCAD
|7.5K
|NZDCAD
|4.9K
|GBPAUD
|3.8K
|GBPSGD
|2K
|NZDJPY
|2.3K
|USDJPY
|10K
|NZDUSD
|2.3K
|EURGBP
|926
|USDSGD
|796
|EURAUD
|-1.1K
|GBPJPY
|3.1K
|EURCHF
|1.7K
|EURSGD
|1.1K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDCHF
|573
|EURUSD
|822
|GBPCHF
|1.3K
|GBPUSD
|500
|CADCHF
|556
|USDCAD
|419
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.84 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 103
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +105.15 USD
最大连续亏损: -72.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
60%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
19
96%
939
90%
100%
2.64
0.69
USD
USD
32%
1:500