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Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid King Hantec

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交易:
939
盈利交易:
851 (90.62%)
亏损交易:
88 (9.37%)
最好交易:
16.84 USD
最差交易:
-26.53 USD
毛利:
1 035.40 USD (310 282 pips)
毛利亏损:
-391.78 USD (47 255 pips)
最大连续赢利:
103 (105.15 USD)
最大连续盈利:
105.15 USD (103)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.86%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
75
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.33
长期交易:
405 (43.13%)
短期交易:
534 (56.87%)
利润因子:
2.64
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
1.22 USD
平均损失:
-4.45 USD
最大连续失误:
10 (-72.78 USD)
最大连续亏损:
-72.78 USD (10)
每月增长:
9.76%
年度预测:
118.41%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.54 USD
最大值:
101.67 USD (6.72%)
相对跌幅:
结余:
6.72% (101.67 USD)
净值:
31.71% (476.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 154
EURCAD 94
AUDCAD 88
EURJPY 85
USDCHF 79
GBPCAD 67
NZDCAD 57
GBPAUD 49
GBPSGD 48
NZDJPY 45
USDJPY 28
NZDUSD 23
EURGBP 20
USDSGD 19
EURAUD 17
GBPJPY 10
EURCHF 8
EURSGD 8
AUDCHF 7
NZDCHF 7
EURUSD 6
GBPCHF 6
GBPUSD 5
CADCHF 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 120
EURCAD 56
AUDCAD 51
EURJPY 77
USDCHF 78
GBPCAD 5
NZDCAD 32
GBPAUD 22
GBPSGD 5
NZDJPY 13
USDJPY 65
NZDUSD 22
EURGBP 11
USDSGD 4
EURAUD -16
GBPJPY 19
EURCHF 20
EURSGD 8
AUDCHF 15
NZDCHF 7
EURUSD 3
GBPCHF 16
GBPUSD 5
CADCHF 7
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 22K
EURCAD 8.9K
AUDCAD 7.9K
EURJPY 13K
USDCHF 6.3K
GBPCAD 7.5K
NZDCAD 4.9K
GBPAUD 3.8K
GBPSGD 2K
NZDJPY 2.3K
USDJPY 10K
NZDUSD 2.3K
EURGBP 926
USDSGD 796
EURAUD -1.1K
GBPJPY 3.1K
EURCHF 1.7K
EURSGD 1.1K
AUDCHF 1.1K
NZDCHF 573
EURUSD 822
GBPCHF 1.3K
GBPUSD 500
CADCHF 556
USDCAD 419
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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没有评论
2026.07.21 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 10:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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