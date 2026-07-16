- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
167 (78.03%)
Убыточных трейдов:
47 (21.96%)
Лучший трейд:
144.80 USD
Худший трейд:
-246.70 USD
Общая прибыль:
2 106.24 USD (69 571 pips)
Общий убыток:
-1 652.33 USD (55 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (376.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.71 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
13.01%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
112 (52.34%)
Коротких трейдов:
102 (47.66%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
12.61 USD
Средний убыток:
-35.16 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-355.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-355.22 USD (4)
Прирост в месяц:
31.07%
Годовой прогноз:
376.96%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
187.32 USD
Максимальная:
493.02 USD (24.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.02% (493.14 USD)
По эквити:
18.57% (278.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|193
|EURUSD.s
|3
|USDJPY.s
|3
|GBPUSD.s
|2
|CADJPY.s
|2
|USDCHF.s
|2
|EURCAD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|AUDUSD.s
|1
|NZDJPY.s
|1
|CHFJPY.s
|1
|NZDUSD.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDecn
|452
|EURUSD.s
|0
|USDJPY.s
|-21
|GBPUSD.s
|-19
|CADJPY.s
|8
|USDCHF.s
|-3
|EURCAD.s
|1
|USDCAD.s
|3
|AUDUSD.s
|7
|NZDJPY.s
|2
|CHFJPY.s
|7
|NZDUSD.s
|6
|AUDNZD.s
|4
|EURGBP.s
|7
|GBPCHF.s
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDecn
|12K
|EURUSD.s
|13
|USDJPY.s
|-445
|GBPUSD.s
|-927
|CADJPY.s
|625
|USDCHF.s
|-269
|EURCAD.s
|87
|USDCAD.s
|179
|AUDUSD.s
|372
|NZDJPY.s
|191
|CHFJPY.s
|532
|NZDUSD.s
|556
|AUDNZD.s
|367
|EURGBP.s
|270
|GBPCHF.s
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +144.80 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +376.71 USD
Макс. убыток в серии: -355.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
15
94%
214
78%
13%
1.27
2.12
USD
USD
31%
1:500