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Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid GP Inters
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid GP Inters

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 24%
InterStellarFinancial-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
167 (78.03%)
Убыточных трейдов:
47 (21.96%)
Лучший трейд:
144.80 USD
Худший трейд:
-246.70 USD
Общая прибыль:
2 106.24 USD (69 571 pips)
Общий убыток:
-1 652.33 USD (55 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (376.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.71 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
13.01%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
112 (52.34%)
Коротких трейдов:
102 (47.66%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
12.61 USD
Средний убыток:
-35.16 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-355.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-355.22 USD (4)
Прирост в месяц:
31.07%
Годовой прогноз:
376.96%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
187.32 USD
Максимальная:
493.02 USD (24.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.02% (493.14 USD)
По эквити:
18.57% (278.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDecn 193
EURUSD.s 3
USDJPY.s 3
GBPUSD.s 2
CADJPY.s 2
USDCHF.s 2
EURCAD.s 1
USDCAD.s 1
AUDUSD.s 1
NZDJPY.s 1
CHFJPY.s 1
NZDUSD.s 1
AUDNZD.s 1
EURGBP.s 1
GBPCHF.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDecn 452
EURUSD.s 0
USDJPY.s -21
GBPUSD.s -19
CADJPY.s 8
USDCHF.s -3
EURCAD.s 1
USDCAD.s 3
AUDUSD.s 7
NZDJPY.s 2
CHFJPY.s 7
NZDUSD.s 6
AUDNZD.s 4
EURGBP.s 7
GBPCHF.s -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDecn 12K
EURUSD.s 13
USDJPY.s -445
GBPUSD.s -927
CADJPY.s 625
USDCHF.s -269
EURCAD.s 87
USDCAD.s 179
AUDUSD.s 372
NZDJPY.s 191
CHFJPY.s 532
NZDUSD.s 556
AUDNZD.s 367
EURGBP.s 270
GBPCHF.s -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +144.80 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +376.71 USD
Макс. убыток в серии: -355.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 08:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid GP Inters
99 USD в месяц
24%
0
0
USD
1.5K
USD
15
94%
214
78%
13%
1.27
2.12
USD
31%
1:500
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