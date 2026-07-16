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Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid GP Inters

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交易:
228
盈利交易:
177 (77.63%)
亏损交易:
51 (22.37%)
最好交易:
144.80 USD
最差交易:
-246.70 USD
毛利:
2 177.50 USD (71 848 pips)
毛利亏损:
-1 766.09 USD (61 313 pips)
最大连续赢利:
22 (376.71 USD)
最大连续盈利:
376.71 USD (22)
夏普比率:
0.07
交易活动:
11.98%
最大入金加载:
2.01%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.83
长期交易:
124 (54.39%)
短期交易:
104 (45.61%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
12.30 USD
平均损失:
-34.63 USD
最大连续失误:
4 (-355.22 USD)
最大连续亏损:
-355.22 USD (4)
每月增长:
27.37%
年度预测:
332.09%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
187.32 USD
最大值:
493.02 USD (24.68%)
相对跌幅:
结余:
31.02% (493.14 USD)
净值:
18.57% (278.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDecn 207
EURUSD.s 3
USDJPY.s 3
GBPUSD.s 2
CADJPY.s 2
USDCHF.s 2
EURCAD.s 1
USDCAD.s 1
AUDUSD.s 1
NZDJPY.s 1
CHFJPY.s 1
NZDUSD.s 1
AUDNZD.s 1
EURGBP.s 1
GBPCHF.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDecn 410
EURUSD.s 0
USDJPY.s -21
GBPUSD.s -19
CADJPY.s 8
USDCHF.s -3
EURCAD.s 1
USDCAD.s 3
AUDUSD.s 7
NZDJPY.s 2
CHFJPY.s 7
NZDUSD.s 6
AUDNZD.s 4
EURGBP.s 7
GBPCHF.s -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDecn 9K
EURUSD.s 13
USDJPY.s -445
GBPUSD.s -927
CADJPY.s 625
USDCHF.s -269
EURCAD.s 87
USDCAD.s 179
AUDUSD.s 372
NZDJPY.s 191
CHFJPY.s 532
NZDUSD.s 556
AUDNZD.s 367
EURGBP.s 270
GBPCHF.s -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +144.80 USD
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最大连续失误: 4
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2026.08.13 04:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 03:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 08:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 10:09
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