- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
228
盈利交易:
177 (77.63%)
亏损交易:
51 (22.37%)
最好交易:
144.80 USD
最差交易:
-246.70 USD
毛利:
2 177.50 USD (71 848 pips)
毛利亏损:
-1 766.09 USD (61 313 pips)
最大连续赢利:
22 (376.71 USD)
最大连续盈利:
376.71 USD (22)
夏普比率:
0.07
交易活动:
11.98%
最大入金加载:
2.01%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.83
长期交易:
124 (54.39%)
短期交易:
104 (45.61%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
12.30 USD
平均损失:
-34.63 USD
最大连续失误:
4 (-355.22 USD)
最大连续亏损:
-355.22 USD (4)
每月增长:
27.37%
年度预测:
332.09%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
187.32 USD
最大值:
493.02 USD (24.68%)
相对跌幅:
结余:
31.02% (493.14 USD)
净值:
18.57% (278.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|207
|EURUSD.s
|3
|USDJPY.s
|3
|GBPUSD.s
|2
|CADJPY.s
|2
|USDCHF.s
|2
|EURCAD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|AUDUSD.s
|1
|NZDJPY.s
|1
|CHFJPY.s
|1
|NZDUSD.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDecn
|410
|EURUSD.s
|0
|USDJPY.s
|-21
|GBPUSD.s
|-19
|CADJPY.s
|8
|USDCHF.s
|-3
|EURCAD.s
|1
|USDCAD.s
|3
|AUDUSD.s
|7
|NZDJPY.s
|2
|CHFJPY.s
|7
|NZDUSD.s
|6
|AUDNZD.s
|4
|EURGBP.s
|7
|GBPCHF.s
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDecn
|9K
|EURUSD.s
|13
|USDJPY.s
|-445
|GBPUSD.s
|-927
|CADJPY.s
|625
|USDCHF.s
|-269
|EURCAD.s
|87
|USDCAD.s
|179
|AUDUSD.s
|372
|NZDJPY.s
|191
|CHFJPY.s
|532
|NZDUSD.s
|556
|AUDNZD.s
|367
|EURGBP.s
|270
|GBPCHF.s
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +144.80 USD
最差交易: -247 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +376.71 USD
最大连续亏损: -355.22 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
21%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
16
95%
228
77%
12%
1.23
1.80
USD
USD
31%
1:500