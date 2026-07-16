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Всего трейдов:
579
Прибыльных трейдов:
391 (67.53%)
Убыточных трейдов:
188 (32.47%)
Лучший трейд:
270.00 USD
Худший трейд:
-105.04 USD
Общая прибыль:
3 306.29 USD (85 753 pips)
Общий убыток:
-1 584.58 USD (47 900 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (113.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.56 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
20.80%
Макс. загрузка депозита:
4.77%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.57
Длинных трейдов:
218 (37.65%)
Коротких трейдов:
361 (62.35%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
2.97 USD
Средняя прибыль:
8.46 USD
Средний убыток:
-8.43 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-7.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-122.19 USD (9)
Прирост в месяц:
12.05%
Годовой прогноз:
146.23%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
162.82 USD (3.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.92% (162.82 USD)
По эквити:
7.77% (202.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|324
|NZDCAD
|134
|AUDCAD
|121
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|868
|NZDCAD
|507
|AUDCAD
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|14K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|9.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +270.00 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +113.63 USD
Макс. убыток в серии: -7.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.24 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 84
|
ICMarketsSC-Live03
|0.76 × 897
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|1.32 × 31
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.42 × 292
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|1.63 × 803
|
ICMarketsSC-Live06
|2.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Darwinex-Live
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.28 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|2.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
74
93%
579
67%
21%
2.08
2.97
USD
USD
9%
1:500