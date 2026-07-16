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Wu Tien Hung

Forex Winner 2

Wu Tien Hung
Wu Tien Hung

Wu Tien Hung

Выпускник факультета бизнес-менеджмента Национального Тайбэйского технологического университета на Тайване, с почти десятилетним опытом торговли. Предпочитаю стратегии разворота + Мартингейл. Добро пожаловать следить за моими сигналами Forex Winner, чтобы вы могли инвестировать спокойно, не боясь
0 отзывов
Надежность
74 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 80%
ICMarketsSC-Live25
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
579
Прибыльных трейдов:
391 (67.53%)
Убыточных трейдов:
188 (32.47%)
Лучший трейд:
270.00 USD
Худший трейд:
-105.04 USD
Общая прибыль:
3 306.29 USD (85 753 pips)
Общий убыток:
-1 584.58 USD (47 900 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (113.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.56 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
20.80%
Макс. загрузка депозита:
4.77%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.57
Длинных трейдов:
218 (37.65%)
Коротких трейдов:
361 (62.35%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
2.97 USD
Средняя прибыль:
8.46 USD
Средний убыток:
-8.43 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-7.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-122.19 USD (9)
Прирост в месяц:
12.05%
Годовой прогноз:
146.23%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
162.82 USD (3.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.92% (162.82 USD)
По эквити:
7.77% (202.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 324
NZDCAD 134
AUDCAD 121
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 868
NZDCAD 507
AUDCAD 347
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 14K
NZDCAD 14K
AUDCAD 9.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +270.00 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +113.63 USD
Макс. убыток в серии: -7.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 84
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 897
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
1.32 × 31
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.42 × 292
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 112
ICMarketsSC-Live23
1.63 × 803
ICMarketsSC-Live06
2.00 × 3
FPMarkets-Live
2.00 × 3
Darwinex-Live
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
2.28 × 47
FusionMarkets-Live 2
2.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
еще 19...
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Нет отзывов
2026.08.11 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.03 16:41
No swaps are charged
2026.08.03 16:41
No swaps are charged
2026.08.03 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 08:55
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.26 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Winner 2
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
2K
USD
74
93%
579
67%
21%
2.08
2.97
USD
9%
1:500
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