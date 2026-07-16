- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
579
盈利交易:
391 (67.53%)
亏损交易:
188 (32.47%)
最好交易:
270.00 USD
最差交易:
-105.04 USD
毛利:
3 306.29 USD (85 753 pips)
毛利亏损:
-1 584.58 USD (47 900 pips)
最大连续赢利:
30 (113.63 USD)
最大连续盈利:
334.56 USD (10)
夏普比率:
0.18
交易活动:
17.37%
最大入金加载:
4.77%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
10.57
长期交易:
218 (37.65%)
短期交易:
361 (62.35%)
利润因子:
2.09
预期回报:
2.97 USD
平均利润:
8.46 USD
平均损失:
-8.43 USD
最大连续失误:
11 (-7.91 USD)
最大连续亏损:
-122.19 USD (9)
每月增长:
9.60%
年度预测:
116.44%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
162.82 USD (3.14%)
相对跌幅:
结余:
8.92% (162.82 USD)
净值:
7.77% (202.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|324
|NZDCAD
|134
|AUDCAD
|121
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|868
|NZDCAD
|507
|AUDCAD
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|14K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|9.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +270.00 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +113.63 USD
最大连续亏损: -7.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.24 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 84
|
ICMarketsSC-Live03
|0.76 × 897
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|1.32 × 31
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.42 × 292
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|1.63 × 803
|
ICMarketsSC-Live06
|2.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Darwinex-Live
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.28 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|2.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
80%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
74
93%
579
67%
17%
2.08
2.97
USD
USD
9%
1:500