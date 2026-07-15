- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
149 (53.79%)
Убыточных трейдов:
128 (46.21%)
Лучший трейд:
658.46 USD
Худший трейд:
-587.94 USD
Общая прибыль:
8 629.99 USD (83 212 pips)
Общий убыток:
-8 395.94 USD (94 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (89.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 955.97 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
12.17%
Макс. загрузка депозита:
67.94%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
138 (49.82%)
Коротких трейдов:
139 (50.18%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
57.92 USD
Средний убыток:
-65.59 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-121.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 381.01 USD (6)
Прирост в месяц:
3.27%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 753.63 USD
Максимальная:
2 858.32 USD (5.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.50% (2 858.32 USD)
По эквити:
2.02% (1 025.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.h
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.h
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +658.46 USD
Худший трейд: -588 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +89.23 USD
Макс. убыток в серии: -121.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
5
89%
277
53%
12%
1.02
0.84
USD
USD
6%
1:50