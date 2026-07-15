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Сигналы / MetaTrader 5 / Xwise Hantec 50k
Eduardo dos Santos

Xwise Hantec 50k

Eduardo dos Santos
Eduardo dos Santos

Eduardo dos Santos

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
149 (53.79%)
Убыточных трейдов:
128 (46.21%)
Лучший трейд:
658.46 USD
Худший трейд:
-587.94 USD
Общая прибыль:
8 629.99 USD (83 212 pips)
Общий убыток:
-8 395.94 USD (94 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (89.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 955.97 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
12.17%
Макс. загрузка депозита:
67.94%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
138 (49.82%)
Коротких трейдов:
139 (50.18%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
57.92 USD
Средний убыток:
-65.59 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-121.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 381.01 USD (6)
Прирост в месяц:
3.27%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 753.63 USD
Максимальная:
2 858.32 USD (5.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.50% (2 858.32 USD)
По эквити:
2.02% (1 025.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.h 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.h 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.h -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +658.46 USD
Худший трейд: -588 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +89.23 USD
Макс. убыток в серии: -121.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

50k
Нет отзывов
2026.08.11 00:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 01:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 01:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 01:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 13:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 14:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 01:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 01:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 21:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 21:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xwise Hantec 50k
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
50K
USD
5
89%
277
53%
12%
1.02
0.84
USD
6%
1:50
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