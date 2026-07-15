- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
281
盈利交易:
151 (53.73%)
亏损交易:
130 (46.26%)
最好交易:
658.46 USD
最差交易:
-587.94 USD
毛利:
9 019.15 USD (84 606 pips)
毛利亏损:
-9 488.28 USD (96 896 pips)
最大连续赢利:
19 (89.23 USD)
最大连续盈利:
1 955.97 USD (7)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
12.17%
最大入金加载:
67.94%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
-0.16
长期交易:
141 (50.18%)
短期交易:
140 (49.82%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-1.67 USD
平均利润:
59.73 USD
平均损失:
-72.99 USD
最大连续失误:
14 (-121.96 USD)
最大连续亏损:
-2 381.01 USD (6)
每月增长:
1.83%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
1 753.63 USD
最大值:
2 858.32 USD (5.50%)
相对跌幅:
结余:
5.50% (2 858.32 USD)
净值:
2.02% (1 025.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.h
|-469
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.h
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +658.46 USD
最差交易: -588 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +89.23 USD
最大连续亏损: -121.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
50k
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
6
89%
281
53%
12%
0.95
-1.67
USD
USD
6%
1:50