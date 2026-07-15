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Сигналы / MetaTrader 5 / King XAU
Milko Vivaldi

King XAU

Milko Vivaldi
Milko Vivaldi

Milko Vivaldi

Независимый трейдер | Форекс и количественные стратегии
10 тем 94 комментария
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
32 (53.33%)
Убыточных трейдов:
28 (46.67%)
Лучший трейд:
28.13 EUR
Худший трейд:
-37.23 EUR
Общая прибыль:
381.34 EUR (33 949 pips)
Общий убыток:
-316.88 EUR (20 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (99.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
99.72 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
9.02%
Макс. загрузка депозита:
3.14%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
33 (55.00%)
Коротких трейдов:
27 (45.00%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.07 EUR
Средняя прибыль:
11.92 EUR
Средний убыток:
-11.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-85.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.64 EUR (10)
Прирост в месяц:
4.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.76 EUR
Максимальная:
209.32 EUR (18.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.73% (209.32 EUR)
По эквити:
5.97% (58.61 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 74
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.13 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +99.72 EUR
Макс. убыток в серии: -85.64 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
4.50 × 8
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Эта стратегия основана на количественном и вероятностном трейдинге, сочетая в себе научную строгость и передовые математические модели. С помощью высокотехнологичных проприетарных алгоритмов система анализирует большие объемы исторических данных для выявления рыночных аномалий. Такая алгоритмическая автоматизация исключает эмоциональный фактор, оптимизируя управление рисками на основе точных статистических расчетов.
Нет отзывов
2026.08.05 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 20:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
King XAU
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
1.1K
EUR
5
100%
60
53%
9%
1.20
1.07
EUR
19%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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