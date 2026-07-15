- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
32 (53.33%)
Убыточных трейдов:
28 (46.67%)
Лучший трейд:
28.13 EUR
Худший трейд:
-37.23 EUR
Общая прибыль:
381.34 EUR (33 949 pips)
Общий убыток:
-316.88 EUR (20 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (99.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
99.72 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
9.02%
Макс. загрузка депозита:
3.14%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
33 (55.00%)
Коротких трейдов:
27 (45.00%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
1.07 EUR
Средняя прибыль:
11.92 EUR
Средний убыток:
-11.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-85.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.64 EUR (10)
Прирост в месяц:
4.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.76 EUR
Максимальная:
209.32 EUR (18.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.73% (209.32 EUR)
По эквити:
5.97% (58.61 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|74
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.13 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +99.72 EUR
Макс. убыток в серии: -85.64 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Tickmill-Live
|4.50 × 8
Эта стратегия основана на количественном и вероятностном трейдинге, сочетая в себе научную строгость и передовые математические модели. С помощью высокотехнологичных проприетарных алгоритмов система анализирует большие объемы исторических данных для выявления рыночных аномалий. Такая алгоритмическая автоматизация исключает эмоциональный фактор, оптимизируя управление рисками на основе точных статистических расчетов.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
5
100%
60
53%
9%
1.20
1.07
EUR
EUR
19%
1:500