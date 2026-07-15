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Milko Vivaldi

King XAU

Milko Vivaldi
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独立交易员 | 外汇与量化策略
我是一名独立交易员，自2010年以来在外汇市场拥有丰富的实战经验，能够根据不断变化的市场条件灵活运用多种交易策略。我的交易方式涵盖日内交易和长线交易，并由我使用MQL4和MQL5语言在MetaTrader平台上开发的专属智能交易系统（Expert Advisors）提供支持。
我与其他交易员在一个私人虚拟交易室中密切合作，我们的方法主要基于量化分析（70%），辅以基本面分析（20%）和技术分析（10%）。这种组合使我们能够将数据驱动的精确性与宏观经济洞察力和市场时机把握相结合。
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交易:
62
盈利交易:
32 (51.61%)
亏损交易:
30 (48.39%)
最好交易:
28.13 EUR
最差交易:
-37.23 EUR
毛利:
381.34 EUR (33 949 pips)
毛利亏损:
-377.00 EUR (23 877 pips)
最大连续赢利:
8 (99.72 EUR)
最大连续盈利:
99.72 EUR (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
8.02%
最大入金加载:
3.14%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.02
长期交易:
33 (53.23%)
短期交易:
29 (46.77%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.07 EUR
平均利润:
11.92 EUR
平均损失:
-12.57 EUR
最大连续失误:
10 (-85.64 EUR)
最大连续亏损:
-85.64 EUR (10)
每月增长:
-0.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
91.76 EUR
最大值:
209.32 EUR (18.73%)
相对跌幅:
结余:
18.73% (209.32 EUR)
净值:
5.97% (58.61 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
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最好交易: +28.13 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +99.72 EUR
最大连续亏损: -85.64 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live
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该策略基于量化与概率交易，将严谨的科学态度与先进的数学模型相结合。系统通过高度复杂的独家算法分析海量历史数据，以识别市场异常。这种算法自动化消除了情绪干扰，通过精准的统计计算实现风险管理的最优化。
没有评论
2026.08.05 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 20:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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