- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
62
盈利交易:
32 (51.61%)
亏损交易:
30 (48.39%)
最好交易:
28.13 EUR
最差交易:
-37.23 EUR
毛利:
381.34 EUR (33 949 pips)
毛利亏损:
-377.00 EUR (23 877 pips)
最大连续赢利:
8 (99.72 EUR)
最大连续盈利:
99.72 EUR (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
8.02%
最大入金加载:
3.14%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.02
长期交易:
33 (53.23%)
短期交易:
29 (46.77%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.07 EUR
平均利润:
11.92 EUR
平均损失:
-12.57 EUR
最大连续失误:
10 (-85.64 EUR)
最大连续亏损:
-85.64 EUR (10)
每月增长:
-0.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
91.76 EUR
最大值:
209.32 EUR (18.73%)
相对跌幅:
结余:
18.73% (209.32 EUR)
净值:
5.97% (58.61 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.13 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +99.72 EUR
最大连续亏损: -85.64 EUR
该策略基于量化与概率交易，将严谨的科学态度与先进的数学模型相结合。系统通过高度复杂的独家算法分析海量历史数据，以识别市场异常。这种算法自动化消除了情绪干扰，通过精准的统计计算实现风险管理的最优化。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
5
100%
62
51%
8%
1.01
0.07
EUR
EUR
19%
1:500