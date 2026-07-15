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Thomas Mackdomatt Ager

Master entries BTCUSD Global

Thomas Mackdomatt Ager
Thomas Mackdomatt Ager

Thomas Mackdomatt Ager

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 0%
EquityEdge-Trade
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
52 (89.65%)
Убыточных трейдов:
6 (10.34%)
Лучший трейд:
95.58 USD
Худший трейд:
-437.00 USD
Общая прибыль:
1 142.00 USD (451 402 pips)
Общий убыток:
-977.38 USD (150 624 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (682.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
682.08 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
28.26%
Макс. загрузка депозита:
38.88%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
33 (56.90%)
Коротких трейдов:
25 (43.10%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
21.96 USD
Средний убыток:
-162.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-536.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-536.54 USD (2)
Прирост в месяц:
0.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
264.14 USD
Максимальная:
536.54 USD (1.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (539.84 USD)
По эквити:
1.04% (528.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 35
EURUSD 21
USDJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 288
EURUSD -21
USDJPY -103
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 301K
EURUSD 117
USDJPY -143
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +95.58 USD
Худший трейд: -437 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +682.08 USD
Макс. убыток в серии: -536.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquityEdge-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Master Entries BTCUSD | $50K Equity Edge Challenge

Welcome to Master Entries BTCUSD.

This journey is based on a $50,000 Equity Edge account, where every trade is executed with discipline, patience, and strict risk management. The objective is simple: achieve consistent growth while protecting capital and working steadily toward the profit target.

Trading Plan

- Instrument: BTCUSD
- One market, one focus.
- High-probability setups only.
- Every trade includes a predefined stop-loss and take-profit.
- No Martingale.
- No Grid trading.
- Capital preservation comes before profit.

Daily Signals

Starting today, I will publish one carefully selected BTCUSD trading signal each trading day between 8:00 AM and 9:00 AM New York time. Each signal will be based on technical analysis, market structure, and disciplined execution.

This is not about chasing every market move—it's about waiting for the highest-quality opportunities.

The Goal

To grow the $50K Equity Edge account through consistent execution, disciplined risk management, and professional trade selection until the profit objective is achieved.

Follow the journey, learn from every trade, and stay committed to the process.

Stay tuned. The next BTCUSD signal drops daily between 8:00 AM and 9:00 AM New York time.
Нет отзывов
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged on the signal account
2026.07.29 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 12:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 02:05
Share of trading days is too low
2026.07.16 02:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.16 01:03
Share of trading days is too low
2026.07.16 01:03
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 20:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 20:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 20:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.15 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 20:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Master entries BTCUSD Global
100 USD в месяц
0%
0
0
USD
50K
USD
2
0%
58
89%
28%
1.16
2.84
USD
1%
1:100
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