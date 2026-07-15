СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Apex Predator Trades
Suntej Singh

Apex Predator Trades

Suntej Singh
Suntej Singh

Suntej Singh

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 821
Прибыльных трейдов:
1 313 (72.10%)
Убыточных трейдов:
508 (27.90%)
Лучший трейд:
6 038.38 USD
Худший трейд:
-1 604.58 USD
Общая прибыль:
26 385.75 USD (663 227 pips)
Общий убыток:
-18 299.98 USD (194 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
116 (664.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 038.38 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
80.69%
Макс. загрузка депозита:
78.43%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
457
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
1 764 (96.87%)
Коротких трейдов:
57 (3.13%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
4.44 USD
Средняя прибыль:
20.10 USD
Средний убыток:
-36.02 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-164.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 640.39 USD (6)
Прирост в месяц:
8.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
971.16 USD
Максимальная:
4 662.11 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (4 658.08 USD)
По эквити:
10.57% (10 628.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1750
EURUSD 28
NDX 27
GDAXI 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.1K
EURUSD 852
NDX 3.3K
GDAXI -2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 462K
EURUSD 2.6K
NDX 4.1K
GDAXI 333
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 038.38 USD
Худший трейд: -1 605 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +664.13 USD
Макс. убыток в серии: -164.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.71 × 2228
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 23...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Systematic algorithmic strategy focused on consistency and capital preservation.

Trades are executed via a rules-based EA with strict risk management.

Controlled drawdowns
No martingale / no grid
Optimized for steady growth, not gambling
Designed for investors seeking disciplined and stable performance.


Нет отзывов
2026.07.24 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 17:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 16:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.15 16:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 16:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex Predator Trades
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
108K
USD
4
99%
1 821
72%
81%
1.44
4.44
USD
11%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.