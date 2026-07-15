- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 821
Прибыльных трейдов:
1 313 (72.10%)
Убыточных трейдов:
508 (27.90%)
Лучший трейд:
6 038.38 USD
Худший трейд:
-1 604.58 USD
Общая прибыль:
26 385.75 USD (663 227 pips)
Общий убыток:
-18 299.98 USD (194 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
116 (664.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 038.38 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
80.69%
Макс. загрузка депозита:
78.43%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
457
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
1 764 (96.87%)
Коротких трейдов:
57 (3.13%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
4.44 USD
Средняя прибыль:
20.10 USD
Средний убыток:
-36.02 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-164.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 640.39 USD (6)
Прирост в месяц:
8.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
971.16 USD
Максимальная:
4 662.11 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (4 658.08 USD)
По эквити:
10.57% (10 628.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1750
|EURUSD
|28
|NDX
|27
|GDAXI
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.1K
|EURUSD
|852
|NDX
|3.3K
|GDAXI
|-2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|462K
|EURUSD
|2.6K
|NDX
|4.1K
|GDAXI
|333
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 038.38 USD
Худший трейд: -1 605 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +664.13 USD
Макс. убыток в серии: -164.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2228
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Systematic algorithmic strategy focused on consistency and capital preservation.
Trades are executed via a rules-based EA with strict risk management.
Controlled drawdowns
No martingale / no grid
Optimized for steady growth, not gambling
Designed for investors seeking disciplined and stable performance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
4
99%
1 821
72%
81%
1.44
4.44
USD
USD
11%
1:200