- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 830
盈利交易:
1 314 (71.80%)
亏损交易:
516 (28.20%)
最好交易:
6 038.38 USD
最差交易:
-1 604.58 USD
毛利:
26 508.87 USD (663 389 pips)
毛利亏损:
-21 981.31 USD (203 295 pips)
最大连续赢利:
116 (664.13 USD)
最大连续盈利:
6 038.38 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
82.79%
最大入金加载:
78.43%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
125
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.55
长期交易:
1 769 (96.67%)
短期交易:
61 (3.33%)
利润因子:
1.21
预期回报:
2.47 USD
平均利润:
20.17 USD
平均损失:
-42.60 USD
最大连续失误:
12 (-6 891.39 USD)
最大连续亏损:
-6 891.39 USD (12)
每月增长:
4.54%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
971.16 USD
最大值:
8 222.09 USD (7.29%)
相对跌幅:
结余:
7.28% (8 208.33 USD)
净值:
10.57% (10 628.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1751
|NDX
|31
|EURUSD
|29
|GDAXI
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.9K
|NDX
|1.6K
|EURUSD
|325
|GDAXI
|-3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|459K
|NDX
|-891
|EURUSD
|2.6K
|GDAXI
|-489
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 038.38 USD
最差交易: -1 605 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +664.13 USD
最大连续亏损: -6 891.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2228
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
Systematic algorithmic strategy focused on consistency and capital preservation.
Trades are executed via a rules-based EA with strict risk management.
Controlled drawdowns
No martingale / no grid
Optimized for steady growth, not gambling
Designed for investors seeking disciplined and stable performance.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
5
99%
1 830
71%
83%
1.20
2.47
USD
USD
11%
1:200