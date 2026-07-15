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Сигналы / MetaTrader 5 / Sentinel Gold Live
Sif-eddine Tabet

Sentinel Gold Live

Sif-eddine Tabet
Sif-eddine Tabet

Sif-eddine Tabet

Allow me to introduce myself. my name is sif i'm from algeria founder of V12 Team start trading since 2015 up to date. My team and I specialize in trading for both forex and binary options also for creating powerfull tools and ea's '' life is too short to stay all day trying to find a good trade
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 14%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
204 (84.64%)
Убыточных трейдов:
37 (15.35%)
Лучший трейд:
21.13 USD
Худший трейд:
-18.08 USD
Общая прибыль:
244.34 USD (52 946 pips)
Общий убыток:
-229.27 USD (110 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (20.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.58 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
0.49%
Макс. загрузка депозита:
12.36%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
133 (55.19%)
Коротких трейдов:
108 (44.81%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
1.20 USD
Средний убыток:
-6.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.66 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.70%
Годовой прогноз:
-81.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.01 USD
Максимальная:
55.58 USD (33.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.50% (55.55 USD)
По эквити:
9.84% (14.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 223
BTCUSD 7
EURUSD 3
USDJPY 3
USTEC 2
GBPUSD 2
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 27
BTCUSD -6
EURUSD -3
USDJPY 1
USTEC -4
GBPUSD 1
US30 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.4K
BTCUSD -57K
EURUSD -157
USDJPY 174
USTEC -8.7K
GBPUSD 44
US30 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.13 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.25 USD
Макс. убыток в серии: -8.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 1
PUPrime-Live 6
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 5
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.08 × 37
FPMarketsSC-Live
0.17 × 6
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageMarkets-Live 8
0.63 × 16
VantageInternational-Live 5
0.72 × 210
DooTechnology-Live
0.75 × 269
Exness-MT5Real8
0.83 × 562
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live 6
0.89 × 27
еще 120...
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Gold Sentinel Live is a dedicated XAUUSD trading signal based on the Gold Sentinel strategy.

The system focuses exclusively on Gold, using short-term breakout-style setups with controlled risk and defined stop-loss protection. The goal is to capture short-duration gold movements while avoiding grid and martingale exposure.

This signal is designed for traders who want to follow a gold-focused strategy with disciplined trade execution, clear risk management, and consistent monitoring.

Main features:
• XAUUSD-only trading
• Short-term gold setups
• Defined stop loss on trades
• No grid
• No martingale
• Risk-controlled execution
• Suitable for traders who prefer focused gold exposure

Recommended use:
Use a broker with low XAUUSD spread and stable execution. Subscribers should choose a risk level that matches their own account size and tolerance.

Past performance does not guarantee future results. Trading Gold involves risk, and drawdown can occur.
Нет отзывов
2026.07.15 15:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.75% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sentinel Gold Live
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
123
USD
20
100%
241
84%
0%
1.06
0.06
USD
34%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.