- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
204 (84.64%)
Убыточных трейдов:
37 (15.35%)
Лучший трейд:
21.13 USD
Худший трейд:
-18.08 USD
Общая прибыль:
244.34 USD (52 946 pips)
Общий убыток:
-229.27 USD (110 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (20.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.58 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
0.49%
Макс. загрузка депозита:
12.36%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
133 (55.19%)
Коротких трейдов:
108 (44.81%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
1.20 USD
Средний убыток:
-6.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.66 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.70%
Годовой прогноз:
-81.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.01 USD
Максимальная:
55.58 USD (33.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.50% (55.55 USD)
По эквити:
9.84% (14.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|3
|USDJPY
|3
|USTEC
|2
|GBPUSD
|2
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|-6
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|1
|USTEC
|-4
|GBPUSD
|1
|US30
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.4K
|BTCUSD
|-57K
|EURUSD
|-157
|USDJPY
|174
|USTEC
|-8.7K
|GBPUSD
|44
|US30
|2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.13 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.25 USD
Макс. убыток в серии: -8.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 6
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.08 × 37
|
FPMarketsSC-Live
|0.17 × 6
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageMarkets-Live 8
|0.63 × 16
|
VantageInternational-Live 5
|0.72 × 210
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 562
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live 6
|0.89 × 27
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Gold Sentinel Live is a dedicated XAUUSD trading signal based on the Gold Sentinel strategy.
The system focuses exclusively on Gold, using short-term breakout-style setups with controlled risk and defined stop-loss protection. The goal is to capture short-duration gold movements while avoiding grid and martingale exposure.
This signal is designed for traders who want to follow a gold-focused strategy with disciplined trade execution, clear risk management, and consistent monitoring.
Main features:
• XAUUSD-only trading
• Short-term gold setups
• Defined stop loss on trades
• No grid
• No martingale
• Risk-controlled execution
• Suitable for traders who prefer focused gold exposure
Recommended use:
Use a broker with low XAUUSD spread and stable execution. Subscribers should choose a risk level that matches their own account size and tolerance.
Past performance does not guarantee future results. Trading Gold involves risk, and drawdown can occur.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
123
USD
USD
20
100%
241
84%
0%
1.06
0.06
USD
USD
34%
1:500