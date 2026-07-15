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Всего трейдов:
161
Прибыльных трейдов:
57 (35.40%)
Убыточных трейдов:
104 (64.60%)
Лучший трейд:
3.41 EUR
Худший трейд:
-0.35 EUR
Общая прибыль:
94.10 EUR (10 938 pips)
Общий убыток:
-31.94 EUR (3 019 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.43 EUR)
Макс. прибыль в серии:
12.43 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
22.94%
Макс. загрузка депозита:
4.08%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
12.53
Длинных трейдов:
39 (24.22%)
Коротких трейдов:
122 (75.78%)
Профит фактор:
2.95
Мат. ожидание:
0.39 EUR
Средняя прибыль:
1.65 EUR
Средний убыток:
-0.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-4.62 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4.62 EUR (18)
Прирост в месяц:
9.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 EUR
Максимальная:
4.96 EUR (3.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.63% (4.98 EUR)
По эквити:
2.29% (3.47 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.41 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +12.43 EUR
Макс. убыток в серии: -4.62 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real12
|0.42 × 64
|
Exness-MT5Real7
|0.44 × 486
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 3659
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 216
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 38
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
62%
1
140
USD
USD
162
EUR
EUR
11
100%
161
35%
23%
2.94
0.39
EUR
EUR
4%
1:500