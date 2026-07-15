Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live 0.00 × 1 Alpari-MT5 0.00 × 5 Tradestone-Real 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 3 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 1 FXCC1-Trade 0.00 × 1 VantageInternational-Live 19 0.27 × 147 VantageMarkets-Live 19 0.33 × 106 Exness-MT5Real12 0.42 × 64 Exness-MT5Real7 0.44 × 486 VantageMarkets-Live 13 0.46 × 89 ICMarketsSC-MT5-6 0.50 × 6 RoboForex-ECN 0.52 × 3659 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 ICMarketsSC-MT5-3 0.76 × 200 Exness-MT5Real8 0.78 × 196 Alpari-Real01 0.83 × 41 TitanFX-MT5-01 0.91 × 216 FusionMarkets-Live 0.95 × 38 ThreeTrader-Live 0.95 × 84 RannForex-Server 0.99 × 73 DLSMarkets-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real33 1.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 GoMarkets-Live 1.03 × 174 еще 63... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика