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Сигналы / MetaTrader 5 / DT SWING
Filippo Mugnaini

DT SWING

Filippo Mugnaini
Filippo Mugnaini

Filippo Mugnaini

5 (1)
I research and develop short-term intraday trading strategies for EURUSD. I believe its high volume of daily trading activity provides a large amount of data for creating and testing strategies that are statistically easier to validate and execute.
2 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
11 недель
1 / 140 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 62%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
161
Прибыльных трейдов:
57 (35.40%)
Убыточных трейдов:
104 (64.60%)
Лучший трейд:
3.41 EUR
Худший трейд:
-0.35 EUR
Общая прибыль:
94.10 EUR (10 938 pips)
Общий убыток:
-31.94 EUR (3 019 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.43 EUR)
Макс. прибыль в серии:
12.43 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
22.94%
Макс. загрузка депозита:
4.08%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
12.53
Длинных трейдов:
39 (24.22%)
Коротких трейдов:
122 (75.78%)
Профит фактор:
2.95
Мат. ожидание:
0.39 EUR
Средняя прибыль:
1.65 EUR
Средний убыток:
-0.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-4.62 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4.62 EUR (18)
Прирост в месяц:
9.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 EUR
Максимальная:
4.96 EUR (3.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.63% (4.98 EUR)
По эквити:
2.29% (3.47 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.41 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +12.43 EUR
Макс. убыток в серии: -4.62 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
Exness-MT5Real12
0.42 × 64
Exness-MT5Real7
0.44 × 486
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
RoboForex-ECN
0.52 × 3659
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Exness-MT5Real8
0.78 × 196
Alpari-Real01
0.83 × 41
TitanFX-MT5-01
0.91 × 216
FusionMarkets-Live
0.95 × 38
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real33
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.03 × 174
еще 63...
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Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.15 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DT SWING
30 USD в месяц
62%
1
140
USD
162
EUR
11
100%
161
35%
23%
2.94
0.39
EUR
4%
1:500
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