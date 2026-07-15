- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
163
盈利交易:
59 (36.19%)
亏损交易:
104 (63.80%)
最好交易:
3.41 EUR
最差交易:
-0.35 EUR
毛利:
97.24 EUR (11 302 pips)
毛利亏损:
-31.94 EUR (3 019 pips)
最大连续赢利:
8 (12.43 EUR)
最大连续盈利:
12.43 EUR (8)
夏普比率:
0.45
交易活动:
22.94%
最大入金加载:
4.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
19 小时
采收率:
13.17
长期交易:
39 (23.93%)
短期交易:
124 (76.07%)
利润因子:
3.04
预期回报:
0.40 EUR
平均利润:
1.65 EUR
平均损失:
-0.31 EUR
最大连续失误:
18 (-4.62 EUR)
最大连续亏损:
-4.62 EUR (18)
每月增长:
11.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 EUR
最大值:
4.96 EUR (3.62%)
相对跌幅:
结余:
3.63% (4.98 EUR)
净值:
2.29% (3.47 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.41 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +12.43 EUR
最大连续亏损: -4.62 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real12
|0.42 × 64
|
Exness-MT5Real7
|0.44 × 486
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 3663
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 216
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 38
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
65%
1
144
USD
USD
166
EUR
EUR
11
100%
163
36%
23%
3.04
0.40
EUR
EUR
4%
1:500