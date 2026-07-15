- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
228 (53.39%)
Убыточных трейдов:
199 (46.60%)
Лучший трейд:
300.00 USD
Худший трейд:
-350.10 USD
Общая прибыль:
6 955.32 USD (301 672 pips)
Общий убыток:
-8 069.78 USD (262 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (106.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
438.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
85.50%
Макс. загрузка депозита:
8.43%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
216 (50.59%)
Коротких трейдов:
211 (49.41%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-2.61 USD
Средняя прибыль:
30.51 USD
Средний убыток:
-40.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-176.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-350.10 USD (1)
Прирост в месяц:
-11.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 253.00 USD
Максимальная:
1 421.34 USD (13.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.96% (1 421.34 USD)
По эквити:
13.02% (1 238.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD...
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD...
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD...
|39K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +300.00 USD
Худший трейд: -350 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +106.77 USD
Макс. убыток в серии: -176.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XWealthVentures-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Fully automated. covers all trend of market range, breakout, and fake breakout. recommended funds size is 10k$
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
4
97%
427
53%
86%
0.86
-2.61
USD
USD
14%
1:500