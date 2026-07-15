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Сигналы / MetaTrader 5 / SMVD ltd
Monika Arora

SMVD ltd

Monika Arora
Monika Arora

Monika Arora

We support forex trading client with our various products like free signals (WhatsApp), The best we offer is Robotic fund management with Algo trading, Custom Algo (EA’s ) for your own strategies.
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -11%
XWealthVentures-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
228 (53.39%)
Убыточных трейдов:
199 (46.60%)
Лучший трейд:
300.00 USD
Худший трейд:
-350.10 USD
Общая прибыль:
6 955.32 USD (301 672 pips)
Общий убыток:
-8 069.78 USD (262 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (106.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
438.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
85.50%
Макс. загрузка депозита:
8.43%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
216 (50.59%)
Коротких трейдов:
211 (49.41%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-2.61 USD
Средняя прибыль:
30.51 USD
Средний убыток:
-40.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-176.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-350.10 USD (1)
Прирост в месяц:
-11.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 253.00 USD
Максимальная:
1 421.34 USD (13.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.96% (1 421.34 USD)
По эквити:
13.02% (1 238.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD... 427
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD... -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD... 39K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +300.00 USD
Худший трейд: -350 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +106.77 USD
Макс. убыток в серии: -176.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XWealthVentures-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Fully automated. covers all trend of market range, breakout, and fake breakout. recommended funds size is 10k$ 
Нет отзывов
2026.07.17 02:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 18:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 17:59
Share of trading days is too low
2026.07.15 17:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 17:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 14:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 141 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 14:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 141 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 14:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.15 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SMVD ltd
100 USD в месяц
-11%
0
0
USD
8.9K
USD
4
97%
427
53%
86%
0.86
-2.61
USD
14%
1:500
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